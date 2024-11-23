「希望家園」在台南　移工與家庭歡聚戶外活動

▲台南市為落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，23日特別舉辦了一場看護移工與家庭戶外活動，透過文化導覽與營養教育，讓參與者放鬆身心、增進情感交流，並深刻感受台南的人文關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」願景，23日特舉辦一場看護移工與家庭戶外活動，此次活動結合社團法人台灣萬人社福協會、國立台灣歷史博物館與奇美食品幸福工廠的專業資源，邀請移工、被看護者及其家人共同參與，透過文化導覽與營養教育，讓參與者放鬆身心、增進情感交流，並深刻感受台南的人文關懷。

此外，一群熱心的無障礙計程車司機主動組隊參與，協助接送行動不便的被看護者，為活動增添更多的便利與溫暖。

台南市勞工局局長王鑫基指出，此次活動特別感謝成大社科院、護理系、心理學系等博士班印尼外籍學生的參與，除了教導移工照顧失智長輩技巧外、亦陪伴移工交流互動，減輕移工思鄉之情，為整個活動增添了更多溫暖與人情味，也感謝無障礙計程車司機的大力協助，讓行動不便的家庭成員能夠安心參與。活動旨在幫助移工與家屬緩解長期照護責任帶來的壓力，讓被看護者走出家門，體驗不同的文化風貌，進一步促進看護移工與家庭的情感聯繫。王局長表示，透過公私協力，台南市希望為移工與家庭創造更多共享溫馨時光的機會，實踐了「希望家園」的溫暖精神，也展現出對移工與家庭的深切支持與關懷。





活動中，國立台灣歷史博物館以深厚的歷史資源與專業導覽，帶領移工與家庭成員探索台灣在地文化故事與歷史脈絡。為滿足不同族群需求，台史博打造無障礙安全的參觀環境，並提供樂齡與失智友善專案服務，讓每位參與者都能自在融入。此次活動特別安排專業導覽人員，深入淺出地講解歷史文化，讓參與者不僅增長知識，也感受到博物館的貼心設計。一位家屬分享：「難得能帶長輩出門參觀，透過導覽了解台灣的歷史文化，真的收穫滿滿，也感受到博物館的用心安排。」透過這次活動，台史博展現了其推動文化包容與多樣性的使命，也為移工與家庭成員留下了難忘的文化體驗。

奇美食品致力於提供美味及健康的幸福滋味，2016年底成立了「奇美食品幸福工廠」，座落於台南航空站正對面，結合美食、旅遊、觀光、購物等寓教於樂功能。近年，更推出高達30款的銀髮友善的軟質餐點，由奇美食品與奇美醫院共同研發的介護食，非常適合無須咀嚼的高齡長者。活動當天，特地安排營養師以實用的營養衛教為主軸，教導家屬如何判定質地，輕鬆為長輩準備健康且易於進食的軟質餐點。許多家屬對於現場展示的介護食品大加讚賞，並親身體驗布丁般入口即化的軟質餐後表示：「這樣的餐點不僅營養，還能提升長輩的食慾，真的很實用！」參與者在趣味與知識並重的體驗中，對長輩的飲食健康有了全新的認識。

台南市勞工局長王鑫基表示，本次活動不僅促進了跨文化交流，這對於平日不易出門的被看護人來說，不僅有助於身心放鬆，也讓家屬和看護移工能在輕鬆的氛圍中增進彼此理解、分享美好時光。