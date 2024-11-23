控愛女遭虐待！父母大鬧教育局偷硬碟PO網　反挨告3罪

▲家長控訴女兒遭教保員虐待，竟跑到教育局偷走硬碟將錯誤內容PO網。（示意圖／Pixabay）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南日前有家長PO影片控訴，女兒遭幼兒園教保員虐待、毆打，教育處卻無任何作為，憤怒不已。教育處回應澄清，該案經調查確認不當管教屬實，但影片內容是PO文家長私自從教育局偷走，且畫面中也非他們的孩子，教育局已報警提告。

女童家長PO出一段長達將近10分鐘的影片，內容主要控訴女兒遭園長性侵、拍照，幼保員們甚至對孩子動粗、虐待，並指台南市教育局沒有任何作為，也不給看關鍵監視器畫面，令他們十分不解。

對此，台南市教育局解釋，2名家長確實在9月18日陳情女兒遭受不當管教，教育局啟動調查並於9月30日完成調查，發現女童因吵鬧，遭管教的教保員制止時，不小心抓傷其手臂，因此認定遭不當管教，已裁罰行為人1萬元及負責人6千元；但家長指控園長性侵害部分，經調查認定查無實證。

教育局表示，遺憾的是，陳情家長在調查過程中，多次跑到辦公室跟蹤、騷擾、錄影承辦科同仁、恐嚇及性騷科長，甚至在11月17日下午1時許闖入辦公室內，竊取調查用之影像硬碟，同月23日王姓員工發現硬碟消失，又驚見硬碟內影像被剪接PO網，且畫面裡出現的孩童也非陳情家長的女兒，因此報警提告竊盜、妨害電腦使用、洩露電腦秘密罪告訴，教育局表示，其餘違法行為也將依法提告。

▲台南市教育局長鄭新輝說明。（圖／記者林東良翻攝）



教育局強調，針對被PO網影片內容，教育局也主動與幼生家長聯繫並逐一調查釐清，若該教保員有不當管教之違法行為，教育局絕對會依法嚴懲，不會縱容包庇，教育局人員處理案件是否涉有行政疏失部分，也會同步啓動行政調查釐清。



另一方面，警方也證實，教育局員工於11月17日發現工作上保管的硬碟不見了，後又發現硬碟內影像被人上傳YouTube，認為硬碟遭竊，並向警方報案並提出竊盜、妨害電腦使用、洩露電腦秘密罪告訴。