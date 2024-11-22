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開放民間獵殺綠鬣蜥！可使用獵槍、空氣槍　明年目標12萬隻

▲移除綠鬣蜥 。（圖／屏東縣農業處提供）

▲農業部目標明年移除12萬隻綠鬣蜥，預計補助各縣市移除費用約4至6千萬元。（圖／屏東縣農業處提供）

記者許敏溶／台北報導

近來南部縣市飽受綠鬣蜥侵擾，農業部今（22日）邀集地方政府及學者與民間專家討論後達成9點共識，包括可積極使用空氣槍等合規槍枝與高效工具，團體或個人在受訓後發證可幫忙獵殺，另組綠鬣蜥移除團隊，設定明年目標為移除12萬隻，移除費最高每隻500元，明年將編列4至6千萬補助地方政府，盼盡快控制並移除綠鬣蜥。

根據農業部估計，全台目前約有20萬隻綠鬣蜥，其中又以屏東、高雄、台南等三縣市數量最多，其次為嘉義縣。為解除綠鬣蜥侵擾問題，農業部林業及自然保育署今天邀集地方政府、學者及民間專家，了解綠鬣蜥移除工作瓶頸，最終達成9項精進策略，包括擴大移除量能、使用高效能工具、移除需持續不能中斷等。

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林業署長林華慶表示，今天會議中聽取地方政府對於移除綠鬣蜥所遭遇問題，與會者也達成相關精進策略，首先是在無公安疑慮下，應積極使用空氣槍等合規槍枝與高效工具進行移除，包括原住民的合法獵槍，對於三不管地帶、軍營等禁制地區，林業署將進行跨機關及部門協調，與地方政府共同移除。

為了避免出現空窗期，林華慶指出，將要求地方政府儘速在本月底發包移除標案，避免移除工作因為新舊年度關係未能銜接，而標案除委託專業團隊外，也開放團體或個人在受訓後發給識別證協助移除，林業署也會另組綠鬣蜥移除團隊，機動協助各縣市政府。

為了更有效移除綠鬣蜥，林華慶表示，針對具有繁殖力的成蜥（吻肛長30公分以上）提高移除費用，並制訂統一價格，委託專業廠商移除因含後續屍體處理費用，給予較高單價，成蜥每隻500元、未達30公分每隻200元；完成受訓參與移除民眾給予成蜥每隻250元、未達30公分每隻100元之獎勵，除現金外也可提供等值的禮券或農產品。

林華慶指出，會中也達成移除綠鬣蜥目標，預計明年全年將移除12萬隻綠鬣蜥，同時每月檢討並公布，其中屏東、高雄、台南等數量較多的縣市，設定的目標值也會比較高。也提醒民眾，

林業署也提醒民眾，已經公告禁止飼養、繁殖綠鬣蜥，民眾切勿私養，以免觸法，若發現疑似違法繁殖情事，請撥打市民專線1999，或林業署24小時專線0800-000-930通報。

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綠鬣蜥農業部林業署原住民獵槍

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