替吉力吉撈正名！超長片假名播報員吃螺絲　原民團籲用正確發音

▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

有台灣「山川穗高」之稱的吉力吉撈・鞏冠名字被日媒直翻為「キチリキキチロウ・キョウカン」後，因為超長片假名引發熱議，甚至多次讓日本播報員大吃螺絲。不過台灣原住民團體「原住民族青年陣線」則在20日發聲，希望日媒尊重原住民選手，採用更接近排灣族語發音的「ギリギラウ」，替吉力吉撈正名。

根據《中央社》日文版報導，台灣原住民青年團體「原住民族青年陣線」20日在臉書對日本媒體發表聲明稱，有多個媒體在12強賽中，將以原住民名亮相的中華隊球員吉力吉撈·鞏冠（Giling-Gilaw Kungkuan）的名字直譯為「キチリキキチロウ・キョウカン」，並呼籲媒體應該尊重吉力吉撈的族語，使用更接近排灣語的正確發音，將其名稱唸為「ギリギラウ・コンクアン」。日媒《體育日本》22日也報導了相關消息。

原住民族青年陣線表示，目前日媒普遍使用的發音與排灣語發音有明顯差異，要求媒體應儘可能按照排灣語正確發音播報。團體強調，這不僅是對選手的尊重，也是推廣台灣原住民族文化的良機。原住民族青年陣線表示，希望外界能更精確地理解原住民選手與排灣族的命名文化的深意。

青年陣線同時也解釋，「吉力吉撈」是選手的個人名，而「鞏冠」則代表排灣族的家屋名。一般稱呼時僅使用個人名，並且避免只使用家屋名。此外，雖然吉力吉撈的名字可以簡稱為「吉拉烏」（giljaw），但通常只限於親密家人或朋友間，屬非正式用語，不宜出現在正式場合中。