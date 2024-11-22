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綠鬣蜥也會搭車！苗栗遭入侵5年抓18隻　農業處長：有些是坐車進來

▲▼綠鬣蜥。（圖／記者張克銘攝）

▲綠鬣蜥坐車入侵，苗栗5年內累計已抓18隻。（圖／記者張克銘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

外來種綠鬣蜥在屏東、高雄、台南氾濫成災，造成嚴重農損，不料如今連苗栗縣也逐漸出現牠的蹤跡。根據苗栗縣政府統計，苗栗縣5年來總共捉到了15隻綠鬣蜥，數量上有增加的趨勢，且甚至有綠鬣蜥是搭乘南部的貨車進入苗栗，引發縣議員高度關切，希望政府相關部門能盡早制定措施防範。

苗栗縣近年陸續傳出有居民在野外目擊綠鬣蜥出沒，由於綠鬣蜥在台灣沒有任何天敵，且每次繁殖可產20至70顆卵，導致許多縣民擔憂綠鬣蜥一旦在苗栗野外形成族群，屆時將造成難以預估的農損。苗栗縣議員張佳玲20日在議會質詢時，就質詢苗栗農業處縣內綠鬣蜥的實際情況及相關單位是否有應對舉措。

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苗栗農業處長陳樹義答詢表示，頭份市、竹南鎮、後龍鎮都曾經有抓獲綠鬣蜥的通報，2020年至2022年間每年各捕捉3隻，2023年數量翻倍上升到6隻，數量上有增加的趨勢，其中有2隻是搭乘南部貨車進入通霄，民眾打開貨櫃門卸貨時，綠鬣蜥趁民眾反應不及跑進草叢，不過後來還是被抓獲，至於今年目前已移除3隻，5年內總共移除18隻。

對此，張佳玲建議陳樹義，希望農業處及相關部門重視綠鬣蜥的擴散情況，可以盡早制定措施防範，例如仿照南部發獎金補助移除，或是跟目前縣內委託捕蜂捉蛇模式，請廠商專責搜尋、捕捉綠鬣蜥，避免綠鬣蜥在苗栗野外形成族群。

陳樹義則說，縣府已經爭取2025年林保署補助監測計畫，將依過往發現、抓獲綠鬣蜥的地點進行環境調查及長期監測，一旦發現個體將派人搜尋並移除，全力將低形成族群的機會，同時也會向民眾加強宣導如何辨識綠鬣蜥、相關危害等，亦呼籲民眾若發現綠鬣蜥，務必立刻通報1999請專人移除。

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