林業署邀地方組「綠鬣蜥移除聯合小組」　周五擬定戰略

▲南部縣市飽受綠鬣蜥侵擾，林業保育署與縣市組移除聯合小組。（圖／屏東縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

近來南部縣市飽受綠鬣蜥侵擾，農業部擬提高移除獎勵金加速移除力道，外界質疑恐引發黑心業者違法繁殖領賞金。農業部林業及自然保育署今（20日）表示，將與地方政府共同成立「綠鬣蜥移除聯合小組」，周五將開會討論移除工具、重點區域、執行方式與經費等，共同防堵綠鬣蜥擴散，也不會讓黑心業者有利可圖。

林業保育署表示，外界質疑「綠鬣蜥移除獎勵金將提高」，但地方政府編列的是移除費用，並非獎勵金，且研議中的提高費用，是希望針對已達性成熟的雌性綠鬣蜥加強移除力道，有效壓制族群擴張，將與相關地方政府研商後決定，強調不會調高到讓飼養繁殖繳交有利可圖的額度。

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林業保育署指出，將統籌推動外來入侵種移除計畫，與地方政府共同成立「綠鬣蜥移除聯合小組」，定期召開會議，檢討執行成效並對外發布移除成果，本周五會議也將就移除工具、重點區域、執行方式、經費，與地方政府進一步討論，防止綠鬣蜥擴散。

林業保育署也說明，民眾建議應讓更多熱心人士投入綠鬣蜥移除，但綠鬣蜥生性警覺，未事先熟悉綠鬣蜥習性與生態，光憑熱誠投入，只會造成其對人員的接近更加敏感，徒增移除困難度。因此，不論是志工、個人或廠商，只要是執行移除工作的人員，都必須接受專業訓練後發給工作證，始能投入移除工作。

林業保育署說，從埃及聖䴉能在短短3年內移除1.8萬隻，全台只剩不到50隻的經驗顯示，熟悉物種的習性，擬定有效的策略，採用正確的方法與適切的工具，持續而不間斷的移除，才是能讓綠鬣蜥族群有效降低的不二法門。