綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

▲綠鬣蜥入侵雲林，口湖農民一週捕逾80隻，恐繁殖將影響農作。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

外來種綠鬣蜥近期於南部氾濫成災，雲林縣口湖鄉也出現族群蹤跡。日前農民在一周內捉到逾80隻，地方擔心會繁殖將會影響農作。口湖鄉長李龍飛說，現正研擬「獵蜥計畫」；縣府農業處表示，因應綠鬣蜥危機，除有委外團隊捕捉，民眾發現蹤跡也可通報，現也正研擬明年將辦專業捕捉人才培訓。

口湖鄉農民表示，近來時常看見綠鬣蜥密集出現，甚至看見綠色植被就吃，種植的蔬菜幾乎都被吃光光，無奈之下自力更生展開獵捕，想不到短短一週就抓到80多隻，身體超過10公分的蜥蜴。

口湖鄉長李龍飛表示，綠鬣蜥北上入侵雲林，一旦綠鬣蜥棲身繁殖，大量的農作物恐將受損。另綠鬣蜥的習性慣於挖洞當窩，但口湖鄉內有不少護岸仍是生態工法，未以鋼筋水泥建成，一旦挖洞可能造成破堤而潰堤。除通報縣政府求助，公所初步參照其他縣市做法，正研擬「獵蜥計畫」，以捕捉綠鬣蜥獎勵。此法尚未定案，且「治標不治本」，還是需要縣府或農業部協助。

雲林縣政府農業處長魏勝徳表示，近兩年透過通報委外單位、1999縣民服務專線而捕捉的綠鬣蜥皆超過10隻以上，且逾半鄉鎮都曾通報有綠鬣蜥出現蹤跡。去年委託團隊進行縣內綠鬣蜥蹤跡調查，發現沿海地區出現野化族群，水林、口湖交界等有族群繁殖， 如口湖後厝村情形較多。現有委外團隊捕捉，目前正研擬明年度開設「捕捉專業人才培訓課程」。

▲綠鬣蜥入侵雲林，口湖農民一週捕逾80隻，恐繁殖將影響農作。（圖／記者王悉宇翻攝）