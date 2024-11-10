3陸客日電車霸佔8博愛座！被勸讓位雙腿發抖老婦　竟嗆：我比你有錢

▲日本網友抱怨中國遊客無視行動不便的老人，霸占博愛座不肯讓座。（示意圖／photoAC）

圖、文／鏡週刊

中國遊客為日本觀光產業帶來不小收益，但部分陸客的種種不文明行為，也常引起日本民眾的不滿，近日一起陸客霸占博愛座的事件，不但嚴重損害陸客在日本的形象，也引發當地民眾憤怒。

日本網友aubeharu_在Threads發文表示，近日，有3位中國遊客在擁擠的電車上，無視一位拄拐杖、雙腿發抖的老婦人，3人外加巨大行李硬是霸占了8個博愛座，將需要協助的老婦人晾在一旁。

儘管網友已盡力用英文及Google翻譯溝通，說明博愛座是為行動不便者設置，一人使用一個座位，提醒對方移開行李箱讓座，但中國遊客執意不讓。更令人錯愕的是，這群中國遊客竟也使用Google翻譯回應，表示他們早知這是博愛座，甚至還炫富反嗆：「我比你有錢。」

原PO事後留言表示：「明明覺得自己是有錢人，還在那邊用行李箱占博愛座，不如乾脆去買指定席或是去搭計程車。」這起衝突也讓原PO意識到海外遊客對日本的衝擊，也再度引發日本網友討論失格旅人的問題。

不少網友留言抱怨，「應該禁止這種人上車」「有錢的話就別跟人擠電車啊」「日本因為有很多低水準的中國人來，擾亂善良秩序，讓日本社會逐漸劣化了」「之前去京都坐新幹線綠色車廂，隔壁12個中國人直接開啟宴會」「拜託這種人別再來日本了」「知道是博愛座還這麼野蠻」。



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