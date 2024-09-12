博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

▲方姓婦人因博愛座與乘客發生爭執，過程全被一旁民眾錄下。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

圖文／CTWANT

近期博愛座爭議頻傳，台鐵昨（11）日又傳出相關爭議！一輛台北往桃園區間車上有民眾為此爭執，年約70歲的方姓婦人要求讓出博愛座，與乘客、列車長起衝突，民眾看不下去錄影竟被拍掉手機，影片在網路上瘋傳，警方也將調閱監視器還原真相。

有網友在臉書爆料公社發文表示，婦人為了博愛座與乘客發生爭執，一旁民眾拿出手機錄影記下整個過程，婦人卻不滿被拍，直接搶走他的手機，讓原PO不滿表示「老人很有力氣罵人跟搶手機，所以真的不需要座位啊。」

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原PO還原現場狀況，表示婦人一上車就飆罵三字經要求做在博愛座上的乘客讓座，發生爭執後一旁民眾及列車長都出面緩頰，婦人卻不領情依舊火爆，跳針表示「我70歲了！應該要讓坐」，列車長則回應「不舒服都有權利坐博愛座，而且是原本乘客先坐的。」

鐵路警察事後出面說明，事件發生於臺鐵第2033次區間車5車處，方姓婦人因博愛座和乘客在車廂內發生爭執，經過列車長及一旁民眾勸導下，自行於桃園車站下車離開。

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