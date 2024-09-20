搭捷運坐著休息　陌生姨大力拍肩「起來讓我坐」！妹子嚇傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

年輕人主動讓座是美德，卻有不少有年紀的人視為理所當然，引發爭議。就有女網友表示，某天早上坐捷運的時候，明明就不是坐博愛座，卻在大安站被一位阿姨大力拍肩「起來讓我坐！」她整個嚇到，又被對方一直盯著，只好趕快起身走到別的車廂，傻眼直呼「坐捷運第一次遇到這種事…」

一名女網友18日上午在Threads發文，說她很早起床，坐捷運時就在位子上閉著眼睛休息。結果在大安站的時候，突然被一位阿姨大力拍肩膀「起來讓我坐！」傻眼的是，她並不是坐博愛座，「我一整個嚇到，但她還是一直盯著我。」後來她就趕快起身，走到別的車廂。

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她表示，發生這件事時，旁邊的人都用超級驚訝的眼神看著阿姨，也不禁在留言處直呼，「坐捷運第一次遇到這種事…」看到貼文後，其他人紛紛傻眼留言，「只接受去按摩或喬筋骨的時候被大力拍肩膀」、「遇到沒禮貌的人辛苦了」、「需要位置可以輕聲開口跟我們說，不需要大力拍別人肩膀欸！」

還有網友心有戚戚焉，「學生時坐捷運，半工半讀太累睡著，被大媽打巴掌，旁邊的人也都傻了」、「我之前坐火車時也有遇過，我閉目養神也被用力拍肩膀，阿姨問我說：『你沒有不舒服？起來給老人家坐。』我滿頭問號的起身，阿姨用力的拍打幾下座位後一屁股坐下，我才發現那不是博愛座耶！直到下車我還是充滿疑惑，一切太順理成章了。」