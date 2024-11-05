坐博愛座遭公車司機驅趕：不起來就不開車！OL氣炸：車上很空

▲女子搭公車坐博愛座，結果被司機驅趕。（示意圖，與本文無關／新北市交通局提供）

圖文／CYWANT

博愛座的爭議頻傳，即使政府再三宣導「有需要的人都可以坐」，卻還是常常惹出事端。一名OL搭公車去公司，沒多想就坐在博愛座上，結果遭到司機驅趕，否則就不開車，令她感到十分委屈。

原PO在Dcard以「被公車司機趕離博愛座」為題發文，透露當天和平常一樣搭公車上班，前面4排是博愛座，後面則是一般座位，因為到公司只有10分鐘車程，且位置都還很空，車上除了她只有2名乘客，因此她選擇了第1排的座位。

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殊不知才剛坐下，原PO就被司機詢問：「妹妹妳這麼年輕為什麼要坐前面？」她以為聽錯，於是繼續看手機沒回應，結果司機又出聲了，「我在跟妳講話啊！妳去坐後面啦」、「前面是博愛座欸，後面位置那麼多，妳去坐後面」，這時才發現司機是在和自己說話，當下愣住沒有說話，內心忍不住懷疑：「我在這麼空的公車被趕離博愛座嗎？」

雖然其他乘客表明沒關係，然而司機還是要求原PO去坐一般座位，還威脅不開車，她擔心爭執會害自己上班遲到被扣薪水，只好摸摸鼻子起身，這時司機才將公車發動。只是她越想越生氣，「原來公車上有16個年輕人不能座（坐）？」想到自己平常搭大眾運輸工具，只要人多就會主動讓位，今天是因為沒乘客才坐博愛座，卻遇到正義魔人司機。

原PO痛批，直到下車前都沒人上車，原本想投訴司機，但因為是偏鄉的公車，時段非常少，猜測就算反應也不會有結果，最後只好放棄。她也解釋，自己的左腳前陣子有受傷，沒有痛到不能走路或需要拿拐杖，但走路還是會不舒服，只是因為車程很短，而且上下車可以比較快速，少走一點路的情況下，認為不會影響到別人，才決定坐博愛座。

原PO不解，自己這樣是否符合坐博愛座的那群人？她也猜想若司機是看到年輕人就趕，可能會趕到真正有需要的年輕乘客。

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