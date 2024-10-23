陸大爺搭地鐵動手「強行要孕婦讓座」　乘客：制止他還被嗆

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南京一名大爺21日與孫女一起搭乘南京地鐵二號線時，大力拉扯一名坐在博愛座的孕婦，要求對方讓座給他。該車廂的乘客們合力制止大爺，卻遭大爺大吼。目擊者虞先生表示，「老人被拉開後，第一時間還想找乘客算帳，真的很不道德。」

據《瀟湘晨報》報導，虞先生表示，當時與朋友將過程錄了下來，那位大爺一開始就叫孫女將包包放在孕婦旁邊，想藉此給對方壓力讓座給他，怎料孕婦不為所動，大爺開始拉扯孕婦要她起身。

▲大爺被拉開後，戴好帽子，並走向剛制止自己的年輕人。（圖／翻攝自微博，上同）

影片畫面顯示，大爺的行徑引起周圍乘客傻眼，不少人喊著「你幹什麼？她肚子裡有孩子！別打人！別打人！」大爺被眾人拉開後，隨即轉身，向剛剛制止自己的年輕人咆哮。

地鐵工作人員對此回應，任何人在地鐵上，遇到任何情況都可以尋求地鐵工作人員的幫助，會有人員前往解決。對於老人是否有權利要求孕婦讓座？工作人員則表示，「老弱病殘孕」只是一個約定俗成的說法和語序。

相關影片引起網友熱議，「讓座是自願的，人家想讓就讓，不想讓就不讓」、「能拉動孕婦的老人，看起來可比孕婦要精神多了」、「這些老人無法無天了都」、「有力氣拉人，沒力氣站著嗎」、「有些老東西憑什麼一上地鐵公車，就默認別人必須給自己讓座啊」、「道德綁架誰呢，就憑歲數大嗎」、「這一身牛勁是需要被讓座的老人嗎」。