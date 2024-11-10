台南佳里吉和堂浴火重生新廟落成　黃偉哲致贈「正身教世」匾額

▲台南佳里吉和堂於2009年登錄為台南市「傳統表演藝術類」無形文化資產「八家將」之保存團體，新廟興建落成並舉行入火安座大典，市長黃偉哲特別前往致贈「正身教世」匾額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南佳里吉和堂於2009年登錄為台南市「傳統表演藝術類」無形文化資產「八家將」之保存團體，新廟興建落成並於9晚舉行入火安座大典，市長黃偉哲特別前往致贈「正身教世」匾額，表揚吉和堂八家將團長期以來「端正己身，教化世人」，同時也肯定其長年傳承家將技藝、發揚傳統信仰文化之貢獻。

台南市佳里吉和堂約於1912年成立，迄今已有百年歷史。主祀東嶽仁聖大帝、李府大神、魏府大神，亦為佳里金唐殿角頭廟之一。2013年時原吉和堂堂址遭祝融之災，致使家將文物及神像全毀，經多年奔走籌備，新廟興建落成。

台南市文資處介紹，佳里吉和堂八家將成立迄今逾百年，創團之初由林在先生傳授黃火山先生而成立。後黃火山傳藝於林木、黃水波之後開枝散葉。如佳里鎮山宮吉興堂八家將、佳里佛天宮吉安堂八家將、佳里六安宮吉進堂八家將、土城砂崙腳清聖宮吉勝堂八家將等，皆傳承自吉和堂八家將一脈。吉和堂八家將固定參與佳里蕭壠香科，為大台南地區歷史最悠久的家將團之一，至今仍能維繫傳統表演陣式，保有家將臉譜藝術，實為難得。

吉和堂八家將近年積極傳承，體質良好，團員多為大學生，甚或博碩士生，致力傳播優質家將文化。吉和堂八家將除固定出軍蕭壠香科，更時常參與、舉辦家將文化推廣活動。在文化局規劃下，2022年首次與成大歷史系合作開辦家將文化推廣與實踐相關課程，由教練黃震星、團長陳席閔等人擔任講師，帶領學生從認識家將文化開始，到實際練習家將腳步動作、畫臉譜，更走出校園參與香科，廣獲好評，至今已連續開辦三年，是全台首個在大專院校開課的家將團體。

文資處處長林喬彬說，本次吉和堂的重建落成，不僅是延續原有信仰與傳承吉和堂八家將團的重要里程碑；吉和堂新建建築本身，亦是台南在傳承傳統工藝的結晶。吉和堂新廟屋頂與室內的水車堵剪黏，是由7年級生的年輕工藝師林秉賢所創作。林秉賢大學就讀工業設計系，2013年參加文資處開設的「王保原剪黏傳習工作坊」，即與剪黏工藝結下不解之緣。他不僅因此拜入王保原、呂興貴門下，近幾年更透過文化部傳習計畫成為剪黏人間國寶-陳三火傳習藝生，專職投入傳統工藝的創作領域中。林秉賢在本次吉和堂興建工程擔綱剪黏創作工作，不只呈現其學藝十年的成果，更是傳統工藝逐步由新世代傳承與扛起的時刻。

11月9日晚間，市長除代表市府團隊於入火安座是日致贈「正身教世」匾額之外，為表此次新廟落成之莊嚴慎重，於贈匾之後，廟方亦邀請市長共同揭「玉旨吉和堂」廟匾，象徵吉和堂浴火重生！市長更於良辰吉時與廟方一同開金門、恭迎神尊入廟安座，現場儀式莊嚴、隆重。期盼吉和堂未來永續發展、護佑庄頭，並持續傳承家將文化，樹立優良典範！