　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024南方影展盛大開幕　80部精采獨立電影齊聚台南新光影城

▲第22屆南方影展8日於台南新光影城盛大開幕，宣告2024年度為期10天的台南影像盛事正式展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第22屆南方影展8日於台南新光影城盛大開幕，宣告2024年度為期10天的台南影像盛事正式展開。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

第22屆南方影展8日於台南新光影城盛大開幕，宣告2024年度為期10天的台南影像盛事正式展開，這次影展由文化局全力支持、文化部影視及流行音樂產業局與台南企業等共同助力，結合地方文化力量，邀請來自海內外影像創作者共襄盛舉，展現台南作為影視創意之都的活力。

文化局表示，今年的南方影展不僅是國內外影像作品的重要平台，也是一場推動影視產業、展現台南影像文化的重大活動。

本屆影展開幕片選定旅日馬來西亞導演林家威執導的電影《光影戲遊》，該片榮獲2023年香港亞洲電影節與義大利遠東電影節殊榮。南方影展期間，林導演也將親臨開幕典禮，並在映後與現場觀眾深入交流。此次開幕典禮，台南市副市長趙卿惠、文化部影視及流行音樂產業局局長呂美莉、台南市政府文化局局長謝仕淵、南方影展創辦人黃玉珊等重量級嘉賓以及多位地方企業代表均將蒞臨支持，共同為影展揭開序幕。

今年影展的片單主題為「蓬萊仙島ㄉMagic Hour！」，主辦單位表示，「蓬萊仙島」一詞隱含台式癲狂的幽默，象徵影展團隊對台灣社會現狀的敏銳洞察與文化詮釋。影展選片不僅呈現多元主題與視角，更呼應影展的核心精神—為電影藝術、創作者及市民之間搭建交流的橋梁。本屆入圍作品展現了多元的社會議題和觀點視角，涵蓋國族認同、移工處境、家庭親情等多方面的探討。這些作品不僅展現了創作者的獨特視野，也引導觀眾關注並思考當前社會中所面臨的挑戰與變遷。

市長黃偉哲表示，南方影展是維繫台南影視發展的重要平台，該影展地方色彩濃厚，有別於一般商業影展，值得大家一起來觀影。他也期待藉由影展，鼓勵更多有創意、有理想的年輕新銳影像工作者投入影視工作，市府將全力支持讓影展持續舉辦，期盼讓好作品源源不斷產出。

本次開幕片《光影戲遊》為旅日馬來西亞導演林家威的新作，在南方影展進行台灣首映。林導演於2013年曾以《戀戀南方》受邀南方影展開幕片放映與【嚐新新導演】專題。此次作品《光影戲遊》構建了幽默又心酸的平行宇宙，劇中人物虛實交錯，集喜劇、公路電影及「偽紀錄片」於一身，是一部獨立電影人寫給電影藝術的一封笑中有淚的真摯情書。期望大家進入這樣的電影世界裡，讓我們一起支持華人影像創作，讓南方影展繼續為獨立電影創作，開拓舞台。

今年影展論壇單元特邀香港現代舞先鋒梅卓燕老師，以「遊走於傳統與現代、東方與西方」的風格馳名國際，曾5次獲香港舞蹈聯盟頒發「香港舞蹈年獎」，並獲得第十六屆香港藝術發展獎【傑出藝術貢獻獎】。11月15日將於321巷藝術聚落演繹經典舞作《遊園驚夢》，舞作的靈感來自華文作家白先勇同名短篇小說中的角色——崑曲女伶藍田玉，透過獨舞方式，欲探討關於記憶與身份認同間的深層連結，同時，現場將放映新加坡影像創作者廖捷凱的《再見，遊園驚夢》，透過聲音和圖像的剪輯，試圖讓觀眾穿梭在現實與回憶之中，凝視舞者與場域的對話。文化局謝仕淵局長表示，此單元挑選在321巷藝術聚落舉辦特別強調跨文化藝術對話，以舞蹈與影像交融，讓觀眾在東西方文化間深度共鳴。

2024第二十二屆南方影展於11月8日至11月17日於台南新光影城舉行。本年度「南方獎－全球華人影片競賽」頒獎典禮將舉辦於11月16日下午4時至6時，屆時將頒發多項獎項，並開放一般民眾購票入場參與。今年的影展套票每套6張，原價1200元，即日起至11月17日優惠價為960元，誠摯邀請所有喜愛獨立電影創作之觀眾與海內外所有影展夥伴們，一同進影廳支持優質獨立電影作品，支持南方好電影。影展資訊請參閱南方影展官方網站（festival.south.org.tw/）及Instagram、Facebook以獲取最新消息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三上悠亞來了！　開場舞太火辣
快訊／三颱共舞！萬宜颱風也生成了
陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押
快訊／「桔梗」颱風生成了！路徑出爐
吃不起的高麗菜！市場「1顆賣200元」　產地1顆僅22元
「世界第一美」Nana裸上身　公開除刺青：痛也要忍住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

幸福草地野餐派對　曾文區社福中心與麻豆分隊攜手居家防火宣導

2024南方影展盛大開幕　80部精采獨立電影齊聚台南新光影城

台南柳營牛奶節登場　南消一大設攤防火防災宣導

教堂頒獎打Game 　台南文資小學堂金厲害

「職場ㄟ大小事」講座　教台南市民用手機拍出會說故事的相片

看畢卡索真跡要把握！高美館《瞬間》11／17閉展　周末延長開放

男騎單車旅遊途中「半路消風」　枋寮警貼心舉動被讚爆

男騎電動車發不動　屏東內埔警「使出1招」終發動

高雄市及金門縣消防局聯合參訪　南消展現陸上水下科技戰力

跨海金門展售！宜蘭雪山米清新香氣+優良口感　600包民眾搶買

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

【泰格與雪兒】女校的男老師

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

幸福草地野餐派對　曾文區社福中心與麻豆分隊攜手居家防火宣導

2024南方影展盛大開幕　80部精采獨立電影齊聚台南新光影城

台南柳營牛奶節登場　南消一大設攤防火防災宣導

教堂頒獎打Game 　台南文資小學堂金厲害

「職場ㄟ大小事」講座　教台南市民用手機拍出會說故事的相片

看畢卡索真跡要把握！高美館《瞬間》11／17閉展　周末延長開放

男騎單車旅遊途中「半路消風」　枋寮警貼心舉動被讚爆

男騎電動車發不動　屏東內埔警「使出1招」終發動

高雄市及金門縣消防局聯合參訪　南消展現陸上水下科技戰力

跨海金門展售！宜蘭雪山米清新香氣+優良口感　600包民眾搶買

捷運又傳砍人事件　北捷推五措施護乘客：全線117站配置1保全

驚險片！女身體不適開車返家　猛撞路邊小貨車...險波及保時捷

曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血

「城堡行動」炸氫彈　船長遭輻射汙染...92歲過世

毒販賣喪屍煙彈被逮　還用麵粉冒充毒煙賣...1條喊價2.8萬

告五人曝有新成員「竟是大咖雙金影后」　1件事卻讓她失望了

陳妍希爆「倒數3個月官宣離婚陳曉」！獨自逛街被拍 無名指細節洩現況

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

胡瓜沿路做這件事　連外國人都不放過　美麗本人喊扯

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

地方熱門新聞

「在押禁見還發聲明」台中地檢署怒了

金光閃閃！技能競賽秀水高工奪牌　12生獲賞「金元寶」

全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報在台南

睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會

宜蘭雪山米清跨海金門展售　600包民眾搶買

桃園跨年晚會傳停辦？　黃敬平曝二說法

屏東警聯手金融機構今年阻詐9432萬

保障花蓮鐵公路交通　石公溪將清出13.6萬立方土石

法務部部長視導台南高分檢署慰問全體員工

看畢卡索真跡要快！高美館《瞬間》11／17閉展

垃圾掩埋場可看到美景…　張桂綿爭取活化

高雄市及金門縣消防局聯合參訪南消科技戰力

「班班有鮮乳」實施　呂林小鳳建議改用兌換券

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

更多熱門

相關新聞

台南柳營牛奶節登場南消一大設攤防火宣導

台南柳營牛奶節登場南消一大設攤防火宣導

2024台南柳營牛奶節於9日上午7時，在柳營德元埤荷蘭村盛大展開，南消一大柳營分隊與柳營婦宣隊前往設攤，與民眾分享防火防災的訊息，內容包括防範一氧化碳中毒、避難弱勢人員防火、用電安全、住警器安裝等，期望透過面對面的宣導可以讓大家更了解家中的危害因子。

教堂頒獎打Game 台南文資小學堂金厲害

教堂頒獎打Game 台南文資小學堂金厲害

「職場ㄟ大小事」講座教手機拍出會說故事的相片

「職場ㄟ大小事」講座教手機拍出會說故事的相片

八曜和茶「北部人排4小時」　他驚：這麼好喝嗎

八曜和茶「北部人排4小時」　他驚：這麼好喝嗎

睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會

睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會

關鍵字：

南方影展開幕獨立電影齊聚台南新光影城

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

理貨員捷運傷人！離職心情差幻聽有人說壞話

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

國道內線120被閃　掀兩派大戰

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面