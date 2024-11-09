2024南方影展盛大開幕　80部精采獨立電影齊聚台南新光影城

▲第22屆南方影展8日於台南新光影城盛大開幕，宣告2024年度為期10天的台南影像盛事正式展開。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

第22屆南方影展8日於台南新光影城盛大開幕，宣告2024年度為期10天的台南影像盛事正式展開，這次影展由文化局全力支持、文化部影視及流行音樂產業局與台南企業等共同助力，結合地方文化力量，邀請來自海內外影像創作者共襄盛舉，展現台南作為影視創意之都的活力。

文化局表示，今年的南方影展不僅是國內外影像作品的重要平台，也是一場推動影視產業、展現台南影像文化的重大活動。

本屆影展開幕片選定旅日馬來西亞導演林家威執導的電影《光影戲遊》，該片榮獲2023年香港亞洲電影節與義大利遠東電影節殊榮。南方影展期間，林導演也將親臨開幕典禮，並在映後與現場觀眾深入交流。此次開幕典禮，台南市副市長趙卿惠、文化部影視及流行音樂產業局局長呂美莉、台南市政府文化局局長謝仕淵、南方影展創辦人黃玉珊等重量級嘉賓以及多位地方企業代表均將蒞臨支持，共同為影展揭開序幕。

今年影展的片單主題為「蓬萊仙島ㄉMagic Hour！」，主辦單位表示，「蓬萊仙島」一詞隱含台式癲狂的幽默，象徵影展團隊對台灣社會現狀的敏銳洞察與文化詮釋。影展選片不僅呈現多元主題與視角，更呼應影展的核心精神—為電影藝術、創作者及市民之間搭建交流的橋梁。本屆入圍作品展現了多元的社會議題和觀點視角，涵蓋國族認同、移工處境、家庭親情等多方面的探討。這些作品不僅展現了創作者的獨特視野，也引導觀眾關注並思考當前社會中所面臨的挑戰與變遷。

市長黃偉哲表示，南方影展是維繫台南影視發展的重要平台，該影展地方色彩濃厚，有別於一般商業影展，值得大家一起來觀影。他也期待藉由影展，鼓勵更多有創意、有理想的年輕新銳影像工作者投入影視工作，市府將全力支持讓影展持續舉辦，期盼讓好作品源源不斷產出。

本次開幕片《光影戲遊》為旅日馬來西亞導演林家威的新作，在南方影展進行台灣首映。林導演於2013年曾以《戀戀南方》受邀南方影展開幕片放映與【嚐新新導演】專題。此次作品《光影戲遊》構建了幽默又心酸的平行宇宙，劇中人物虛實交錯，集喜劇、公路電影及「偽紀錄片」於一身，是一部獨立電影人寫給電影藝術的一封笑中有淚的真摯情書。期望大家進入這樣的電影世界裡，讓我們一起支持華人影像創作，讓南方影展繼續為獨立電影創作，開拓舞台。

今年影展論壇單元特邀香港現代舞先鋒梅卓燕老師，以「遊走於傳統與現代、東方與西方」的風格馳名國際，曾5次獲香港舞蹈聯盟頒發「香港舞蹈年獎」，並獲得第十六屆香港藝術發展獎【傑出藝術貢獻獎】。11月15日將於321巷藝術聚落演繹經典舞作《遊園驚夢》，舞作的靈感來自華文作家白先勇同名短篇小說中的角色——崑曲女伶藍田玉，透過獨舞方式，欲探討關於記憶與身份認同間的深層連結，同時，現場將放映新加坡影像創作者廖捷凱的《再見，遊園驚夢》，透過聲音和圖像的剪輯，試圖讓觀眾穿梭在現實與回憶之中，凝視舞者與場域的對話。文化局謝仕淵局長表示，此單元挑選在321巷藝術聚落舉辦特別強調跨文化藝術對話，以舞蹈與影像交融，讓觀眾在東西方文化間深度共鳴。

2024第二十二屆南方影展於11月8日至11月17日於台南新光影城舉行。本年度「南方獎－全球華人影片競賽」頒獎典禮將舉辦於11月16日下午4時至6時，屆時將頒發多項獎項，並開放一般民眾購票入場參與。今年的影展套票每套6張，原價1200元，即日起至11月17日優惠價為960元，誠摯邀請所有喜愛獨立電影創作之觀眾與海內外所有影展夥伴們，一同進影廳支持優質獨立電影作品，支持南方好電影。影展資訊請參閱南方影展官方網站（festival.south.org.tw/）及Instagram、Facebook以獲取最新消息。