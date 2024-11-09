台南首創智慧海灘成果發表　智慧科技守護海域遊憩安全

▲台南市政府於安平觀夕平台海灘舉辦「智慧海灘總體規劃成果發表會」，台南市長黃偉哲、海洋委員會主委管碧玲等人見證現場展示台南市智慧海灘總體規劃成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府9日於安平觀夕平台海灘舉辦「智慧海灘總體規劃成果發表會」，台南市長黃偉哲、海洋委員會主委管碧玲、台南市議員許至椿、周麗津、李啟維及成大研究團隊等人出席見證，現場展示台南市智慧海灘總體規劃成果，揭示台南海域遊憩安全管理升級的嶄新里程碑。

台南市長黃偉哲表示，海灘遊憩安全管理一直是台南市政府關注的重要議題，尤其海域遊憩活動日益蓬勃發展，引進AI技術智慧分析、無人機監測建設是很重要的配套措施之一。此次成果，不僅展現了中央及地方政府對海域安全的高度重視，也象徵台灣海域管理升級邁入新階段。

海洋委員會主委管碧玲指出，海洋委員會今年補助台南市政府1100萬元，與成功大學合作導入AI科技，提升海洋遊憩安全。此全台首創技術可提前辨識危險並進行預警，提供即時救援，形成完善的防護措施。今年試驗若成效顯著，明年將挹注更多經費，進一步推廣至全國海岸遊憩熱區。透過AI技術的應用，預期可有效提升民眾安全，展現國家守護海洋環境的決心。

研究團隊國立成功大學水利系系主任及近海水文中心主任董東璟教授表示，智慧海灘是結合人工智慧技術、邊緣運算、大數據分析、物聯網和自動監測技術的一個整合系統，由「安全監控」、「環境監測」、「即時資訊提供」與「救助系統」等幾個部份組成，運用攝影機、雷達或空拍機，蒐集各式環境影像或活動行為之影像，提供智慧AI判識模型學習、訓練及分析，可提供如人流監測、海域遊憩活動類型辨識、跨越危險警戒線偵測、離岸裂流偵測功能等資訊供遊客及岸際巡查人員參考，能大幅提升海灘管理的效率與安全性，讓市民與遊客在享受海灘美景與海域活動的同時，也能更加安心無憂。

台南市智慧海灘規劃案由地方、中央與學界三方的緊密合作下順利推動。台南市政府積極向中央爭取，由海洋委員會補助，國立成功大學執行規劃，成功完成啟動本項計劃。台南市開創全國之先，導入AI科技應用至海域遊憩安全管理，今年建置示範站，明年於黃金海岸正式設置相關系統，隨著智慧系統逐步落實，期待台南市的海灘將成為全國領先的智慧海灘樣板，有助於提升台南市的海域遊憩安全，屆時台南市將以更先進、更安全的海灘管理模式迎接遊客，成為智慧城市發展的一大亮點。

更多資訊請參考智慧海灘專屬網頁(https://www.comc.ncku.edu.tw/smartbeach/)，更多旅遊訊息請至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。