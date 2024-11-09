台南鹿耳門天后宮媽祖姊妹會　七朝朝真禮斗祈安賜福大法會萬人點燈

▲台南市安南區北汕尾媽祖宮舉辦「甲辰年媽祖姊妹會暨禮斗祈安大法會」及「萬人祈福點燈活動」，來自台南市及全國各地超過上千尊媽祖齊聚一堂，共同為市民及國家祈福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



欣逢2024年台南400，台南市安南區北汕尾媽祖宮（鹿耳門天后宮）特結合間隔30餘年的「開基鹿耳門媽」媽祖姐妹會，於11月8日至15日舉辦「甲辰年媽祖姊妹會暨禮斗祈安大法會」及「萬人祈福點燈活動」，來自台南市及全國各地超過上千尊媽祖齊聚一堂，共同為市民及國家祈福。





活動在黃偉哲市長夫人劉育菁老師、鹿耳門天后宮等八宮主任委員、斗燈會首、來自全台各地的信眾，在千餘尊媽祖共同見證下，完成點燈祈福儀式。「天上聖母」是很早期從明朝起，即為全國民間最重要之宗教信仰，並受歷代皇帝所敬奉。於明鄭成功的部隊登台後，興建了多所早期的媽祖廟宇。2024年為台南400，「鹿耳門天后宮」與早期先人來台灣開墾發展以宗教寺廟信仰中心之媽祖姐妹廟宇相結合，傳遞台南400歷史宗教傳承之歷史文化意義。





市長夫人劉育菁老師表示，本次活動是結合台南市府城及全國各區之媽祖姐妹廟宇的大會師，超過上千尊天上聖母神明大結合，與台南400相互輝映，留下歷史性紀念的一刻；本活動各廟宇亦配合台南市廟會活動優質化政策，而辦理法會亦是結合發揮宗教力量，祈求天上聖母神明庇佑國泰民安、風調雨順，賜福黎民合境平安。



本次活動鹿耳門開基媽祖邀請台南市姊妹宮石子瀨天后宮、茄菝天后宮、土虱堀聖興宮、後堀壇湄婆宮、許中營順天宮、西港慶安宮、新寮鎮安宮等各宮媽祖共同主持媽祖姐妹會。邀請全台各地的媽祖信眾，共同參予此一盛會，祈願人與神都能過團聚，連繫情誼、凝聚對媽祖大愛的尊崇與擴散，庇佑百業昌盛、社會祥和，民眾闔家平安。



本次慶讚台南400甲辰年媽祖姐妹會，除了讓各地媽祖相聚一堂，共同持法修持，增進各宮媽祖情誼外，鹿耳門天后也規劃一系列的公益活動、祈福點燈活動，特邀請市長夫人劉育菁主持點燈祈福儀式，以女性特有溫柔體貼，與媽祖慈悲大愛相互結合，祈求國泰民安、風調雨順、國運昌隆、百業昌盛、市政運作平順、信眾們闔家平安。





現場活動有顯宮國小國樂團、蘇厝長興宮天子文生參與演出。在點燈、祈福後，分享賜福「長生果」與參與點燈活動的鄉親分享，讓千尊媽祖共同加持「長生果」賜福，延年益壽、身體健康。參與本次萬人祈福點燈活動的鄉親，帶著滿滿的祝福和歡欣，齊向媽祖門合十拜別，希望在千尊媽祖的加持賜福下，能共享法雨庇佑，闔家安康。