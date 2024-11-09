台南柳營牛奶節登場　南消一大設攤防火防災宣導

▲2024台南柳營牛奶節於9日上午7時，在柳營德元埤荷蘭村盛大展開，南消一大柳營分隊與柳營婦宣隊前往設攤，與民眾分享防火防災的訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南柳營牛奶節於9日上午7時，在柳營德元埤荷蘭村盛大展開，南消一大柳營分隊與柳營婦宣隊前往設攤，與民眾分享防火防災的訊息，內容包括防範一氧化碳中毒、避難弱勢人員防火、用電安全、住警器安裝等，期望透過面對面的宣導可以讓大家更了解家中的危害因子。

冬季已漸漸到來氣溫也逐漸降低，洗澡時民眾怕冷便將窗戶緊閉，加上燃氣熱水器安裝不正確，且使用熱水器時間加長，又忽略環境通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳。由於一氧化碳無色無臭，常在不知不覺的情況下，造成人員中毒。常見的熱水器錯誤安裝態樣為將瓦斯熱水器安裝在廚房、浴室、走廊等室內通風不良處所及有加裝窗戶的陽台，應盡速將熱水器遷移至屋外、更換為強制排氣式熱水器、或更換為電熱水器，使用時一定要保持通風，才能遠離一氧化碳的威脅。

台灣已邁入高齡化社會，如何保護家中長者、行動不便者或小孩，是刻不容緩的事。1、家中各個空間安裝連動型住警器，並且固定時間測試其功能。2、確認逃生動線順暢無阻礙物，盡可能住在1樓且靠近逃生出口的房間。3、休息睡眠時床邊放置行動輔具。4、使用爐火應謹記人離火熄。5、睡前服藥後切勿吸菸，菸蒂務必要捻熄。

市長黃偉哲表示，唯有透過不斷的防火宣導來提升民眾的防災意識，讓正確的防災觀念向下扎根，才能降低災害發生的風險，多一分防火意識，就少一分災害損失。

消防局長李明峯表示，透過居家消防安全診斷表，來逐一檢視居家的防火安全是否合格，應定期整理家中的堆積物，在各個房間安裝住警器，熟悉家庭逃生計畫，當災害發生時避難弱者才可以順利逃生。