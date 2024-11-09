　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

教堂頒獎打Game 　台南文資小學堂金厲害

▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南文資處與PaGamo合作的「2024文資小學堂」線上電競賽，今年全國共1840名學童參賽，經決賽廝殺後，共10名小朋友脫穎而出！9日在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶！

▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年比賽由新北市文德國小高楚恩同學獲得冠軍，前5名分別由台南市崇明國小洪諭婷同學、台南市南興國小謝昀縈同學、台南市南興國小馬孝慈同學和新北市新泰國中黃柔依同學獲得。此外，今年台南也同步舉辦世界歷史都市聯盟青少年繪畫比賽，由台南市東光國小王淯溱同學以「十二婆姐藝陣作品」榮獲台南市第一名，並代表參加今年11月12至14日在斯洛維尼亞的大會比賽。為讓這些熱衷參與文化資產教育活動的小朋友留下別具意義的回憶，文資處特別在今年甫登錄為歷史建築的「台南東門長老教會原主日學教室」舉辦頒獎典禮，希望讓與會者體會文化資產不是遙不可及的事物，而是與生活緊密相關。

▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局謝仕淵局長親臨現場頒獎，並和現場獲獎的小朋友一起組隊線上對抗魔王，留下在文化資產內頒獎並打線上遊戲的歷史記憶！也希望藉此勉勵這些新世代，未來以更有活力、更創新的方式，繼續傳承保存活化台南的文化資產！會後小朋友和來賓們也一起體驗絹版印刷活動，共享「打滷麵」，為當日活動劃下最具台南風味的句點。

▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三上悠亞來了！　開場舞太火辣
快訊／三颱共舞！萬宜颱風也生成了
陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押
快訊／「桔梗」颱風生成了！路徑出爐
吃不起的高麗菜！市場「1顆賣200元」　產地1顆僅22元
「世界第一美」Nana裸上身　公開除刺青：痛也要忍住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

幸福草地野餐派對　曾文區社福中心與麻豆分隊攜手居家防火宣導

2024南方影展盛大開幕　80部精采獨立電影齊聚台南新光影城

台南柳營牛奶節登場　南消一大設攤防火防災宣導

教堂頒獎打Game 　台南文資小學堂金厲害

「職場ㄟ大小事」講座　教台南市民用手機拍出會說故事的相片

看畢卡索真跡要把握！高美館《瞬間》11／17閉展　周末延長開放

男騎單車旅遊途中「半路消風」　枋寮警貼心舉動被讚爆

男騎電動車發不動　屏東內埔警「使出1招」終發動

高雄市及金門縣消防局聯合參訪　南消展現陸上水下科技戰力

跨海金門展售！宜蘭雪山米清新香氣+優良口感　600包民眾搶買

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

【泰格與雪兒】女校的男老師

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

幸福草地野餐派對　曾文區社福中心與麻豆分隊攜手居家防火宣導

2024南方影展盛大開幕　80部精采獨立電影齊聚台南新光影城

台南柳營牛奶節登場　南消一大設攤防火防災宣導

教堂頒獎打Game 　台南文資小學堂金厲害

「職場ㄟ大小事」講座　教台南市民用手機拍出會說故事的相片

看畢卡索真跡要把握！高美館《瞬間》11／17閉展　周末延長開放

男騎單車旅遊途中「半路消風」　枋寮警貼心舉動被讚爆

男騎電動車發不動　屏東內埔警「使出1招」終發動

高雄市及金門縣消防局聯合參訪　南消展現陸上水下科技戰力

跨海金門展售！宜蘭雪山米清新香氣+優良口感　600包民眾搶買

驚險片！女身體不適開車返家　猛撞路邊小貨車...險波及保時捷

曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血

「城堡行動」炸氫彈　船長遭輻射汙染...92歲過世

毒販賣喪屍煙彈被逮　還用麵粉冒充毒煙賣...1條喊價2.8萬

告五人曝有新成員「竟是大咖雙金影后」　1件事卻讓她失望了

陳妍希爆「倒數3個月官宣離婚陳曉」！獨自逛街被拍 無名指細節洩現況

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

胡瓜沿路做這件事　連外國人都不放過　美麗本人喊扯

聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

「在押禁見還發聲明」台中地檢署怒了

金光閃閃！技能競賽秀水高工奪牌　12生獲賞「金元寶」

全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報在台南

睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會

宜蘭雪山米清跨海金門展售　600包民眾搶買

桃園跨年晚會傳停辦？　黃敬平曝二說法

屏東警聯手金融機構今年阻詐9432萬

保障花蓮鐵公路交通　石公溪將清出13.6萬立方土石

法務部部長視導台南高分檢署慰問全體員工

看畢卡索真跡要快！高美館《瞬間》11／17閉展

垃圾掩埋場可看到美景…　張桂綿爭取活化

高雄市及金門縣消防局聯合參訪南消科技戰力

「班班有鮮乳」實施　呂林小鳳建議改用兌換券

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

更多熱門

相關新聞

「職場ㄟ大小事」講座教手機拍出會說故事的相片

「職場ㄟ大小事」講座教手機拍出會說故事的相片

台南市勞工局為了實踐市長黃偉哲施政理念，致力打造幸福宜居的「希望家園」，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，9日邀請全方位行銷管理工作室的許崧庭博士，向學員們講授「手機攝影及後製技巧」，讓大家可以將智慧型手機發揮更大的使用效益，拍出一張張會說故事的相片，生活更加豐富而美好。

睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會

睽違30餘年北汕尾鹿耳門天后宮再辦媽祖姊妹會

全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報在台南

全國義勇消防總隊長、副總隊長及總幹事聯繫會報在台南

宿321社區設計展台南民德國中美術班體驗入住

宿321社區設計展台南民德國中美術班體驗入住

數位融入+專家教師入校支持陪伴

數位融入+專家教師入校支持陪伴

關鍵字：

教堂頒獎Game台南文資小學堂

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

理貨員捷運傷人！離職心情差幻聽有人說壞話

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

國道內線120被閃　掀兩派大戰

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面