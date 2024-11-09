教堂頒獎打Game 　台南文資小學堂金厲害

▲「2024文資小學堂」線上電競賽，在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南文資處與PaGamo合作的「2024文資小學堂」線上電競賽，今年全國共1840名學童參賽，經決賽廝殺後，共10名小朋友脫穎而出！9日在台南東門教會伊莉莎白紀念禮拜堂舉辦頒獎典禮，並現場舉辦魔王賽，邀請獲獎者與長官貴賓一起組隊對抗魔王，留下在教堂打Game的特殊記憶！





今年比賽由新北市文德國小高楚恩同學獲得冠軍，前5名分別由台南市崇明國小洪諭婷同學、台南市南興國小謝昀縈同學、台南市南興國小馬孝慈同學和新北市新泰國中黃柔依同學獲得。此外，今年台南也同步舉辦世界歷史都市聯盟青少年繪畫比賽，由台南市東光國小王淯溱同學以「十二婆姐藝陣作品」榮獲台南市第一名，並代表參加今年11月12至14日在斯洛維尼亞的大會比賽。為讓這些熱衷參與文化資產教育活動的小朋友留下別具意義的回憶，文資處特別在今年甫登錄為歷史建築的「台南東門長老教會原主日學教室」舉辦頒獎典禮，希望讓與會者體會文化資產不是遙不可及的事物，而是與生活緊密相關。

台南市文化局謝仕淵局長親臨現場頒獎，並和現場獲獎的小朋友一起組隊線上對抗魔王，留下在文化資產內頒獎並打線上遊戲的歷史記憶！也希望藉此勉勵這些新世代，未來以更有活力、更創新的方式，繼續傳承保存活化台南的文化資產！會後小朋友和來賓們也一起體驗絹版印刷活動，共享「打滷麵」，為當日活動劃下最具台南風味的句點。