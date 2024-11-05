強化國防教育！桃園6千高中職學生打靶...每人5發T91步槍實彈

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，讓學生體驗實彈射擊。（圖／教育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府教局今（5）日起至15日，在陸軍269旅高山頂靶場舉辦「全民國防教育－學生實彈射擊活動」，總計有包括公私立高中職男女學生體驗難得的實彈射擊，教育局指出，學生能實際使用國軍現役T91步槍，每人完成5發25米實彈設計，有學生完成打靶後拿著靶紙興奮地說，等不及要與同學們分享打靶經驗。

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▲桃園市教育局今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官指導下使用國軍現役T91步槍實彈射擊。（圖／教育局提供）

桃市教育局表示，為讓桃市公私立高中職學生體驗實彈射擊意義，教育局特今天在楊梅高山頂269旅靶場舉辦開訓儀式，邀請參與學校校長、陸軍269旅、陸軍109旅、國軍北區人才招募中心與陸軍專科學校等軍方代表出席觀禮，由教育局軍訓督導上校宋怡慶主持開幕儀式，為全民國防活動揭幕。

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官引領下，進入雲豹八輪甲車內體驗。（圖／教育局提供）

教育局指出，學生實彈射擊活動共計有桃市公私立高中職6000名學生參加實彈射擊體驗，每位學生由教官帶領下進行25米實彈射擊，在助教協助下，使用國軍現役T91步槍完成每人5發、口徑5.56公釐射擊體驗；今天參與射擊的觀音高中陳姓男同學說，看著人生第一次實彈射擊靶紙深感興奮，心中有滿滿難得體會，他迫不及待地想與同學們分享射擊體驗。

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官引領下，爬上雲豹八輪甲車上體驗。（圖／教育局提供）

除了實彈射擊外，這次全民國防活動，軍方也支援「雲豹八輪甲車」等各式現役裝備陳展，讓青年學子親眼目睹與體會國軍現役武器與真槍實彈射擊感受，陸軍專科學校並安排國軍人才招募中心攤位，期望青年學子未來職涯發展能規劃能參考步入軍校選擇，無論是薪水待遇、個人生涯規劃等，投入軍校都是不錯新選擇。



教育局強調，透過全民國防活動，讓學生們實際體驗射擊，可強化學生對全民國防共識，無論未來畢業後在各自領域裡如何發光發熱，期待都能愛國、愛家，為國家、國人貢獻所長與回饋社會。