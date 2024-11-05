　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強化國防教育！桃園6千高中職學生打靶...每人5發T91步槍實彈

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，讓學生體驗實彈射擊。（圖／教育局提供）

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，讓學生體驗實彈射擊。（圖／教育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府教局今（5）日起至15日，在陸軍269旅高山頂靶場舉辦「全民國防教育－學生實彈射擊活動」，總計有包括公私立高中職男女學生體驗難得的實彈射擊，教育局指出，學生能實際使用國軍現役T91步槍，每人完成5發25米實彈設計，有學生完成打靶後拿著靶紙興奮地說，等不及要與同學們分享打靶經驗。

▲桃園市教育局今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官指導下使用國軍現役T91步槍實彈射擊。（圖／教育局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市教育局今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官指導下使用國軍現役T91步槍實彈射擊。（圖／教育局提供）

桃市教育局表示，為讓桃市公私立高中職學生體驗實彈射擊意義，教育局特今天在楊梅高山頂269旅靶場舉辦開訓儀式，邀請參與學校校長、陸軍269旅、陸軍109旅、國軍北區人才招募中心與陸軍專科學校等軍方代表出席觀禮，由教育局軍訓督導上校宋怡慶主持開幕儀式，為全民國防活動揭幕。

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官引領下，進入雲豹八輪甲車內體驗。（圖／教育局提供）

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官引領下，進入雲豹八輪甲車內體驗。（圖／教育局提供）

教育局指出，學生實彈射擊活動共計有桃市公私立高中職6000名學生參加實彈射擊體驗，每位學生由教官帶領下進行25米實彈射擊，在助教協助下，使用國軍現役T91步槍完成每人5發、口徑5.56公釐射擊體驗；今天參與射擊的觀音高中陳姓男同學說，看著人生第一次實彈射擊靶紙深感興奮，心中有滿滿難得體會，他迫不及待地想與同學們分享射擊體驗。

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官引領下，爬上雲豹八輪甲車上體驗。（圖／教育局提供）

▲桃園市教育局會同軍方今天在楊梅高山頂靶場舉辦「全民國防教育-學生實彈射擊」，學生在教官引領下，爬上雲豹八輪甲車上體驗。（圖／教育局提供）

除了實彈射擊外，這次全民國防活動，軍方也支援「雲豹八輪甲車」等各式現役裝備陳展，讓青年學子親眼目睹與體會國軍現役武器與真槍實彈射擊感受，陸軍專科學校並安排國軍人才招募中心攤位，期望青年學子未來職涯發展能規劃能參考步入軍校選擇，無論是薪水待遇、個人生涯規劃等，投入軍校都是不錯新選擇。

教育局強調，透過全民國防活動，讓學生們實際體驗射擊，可強化學生對全民國防共識，無論未來畢業後在各自領域裡如何發光發熱，期待都能愛國、愛家，為國家、國人貢獻所長與回饋社會。

 【 更多新聞】

國小兄弟檔體育教師涉性騷女學生　桃市府緊急回溯12年擴大調查

勒父頸部+攻擊臉胸打到骨折！桃園逆子被起訴　檢建請加重判

紙廠機台故障礙「沒斷電就檢查」工人頭部重傷亡　廠長下場曝

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度
劉曉慶被爆出軌…舊愛報警！稱遭助理威脅
雙11超殺優惠　大研生醫寵粉再抽iPhone 16
「預測大師」最終推算！賀錦麗勝率50%領先　若平手川普贏面大
不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職
快訊／美國兒少猥褻犯正面曝！　潛台35天行蹤不明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飛馬咖哩粉含蘇丹紅　教育部發禁令：學校午餐全面停用到明年1月

不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職

幼兒染流感易重症還會中耳炎！醫提醒：未滿9歲初次打疫苗要打2劑

從競賽到實習的跨域先鋒！世新大學觀光系勇奪高中生最愛第一名

8個月逾15萬人印尼旅客來台　女星Mikha任首位台灣觀光代言人

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

強化國防教育！桃園6千高中職學生打靶...每人5發T91步槍實彈

立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變　他為錢翻臉

裸上半身擠奶！媽闖房間惹怒她「卻罵公主病」　網嘆：就鎖門吧

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

飛馬咖哩粉含蘇丹紅　教育部發禁令：學校午餐全面停用到明年1月

不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職

幼兒染流感易重症還會中耳炎！醫提醒：未滿9歲初次打疫苗要打2劑

從競賽到實習的跨域先鋒！世新大學觀光系勇奪高中生最愛第一名

8個月逾15萬人印尼旅客來台　女星Mikha任首位台灣觀光代言人

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

強化國防教育！桃園6千高中職學生打靶...每人5發T91步槍實彈

立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變　他為錢翻臉

裸上半身擠奶！媽闖房間惹怒她「卻罵公主病」　網嘆：就鎖門吧

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

台中「PARK」系建案遍地開花　意外揭露購屋新趨勢

黃偉晉PO友走光片「遭檢舉再發聲」！　公司聲明全文曝光

男業務入珠15顆！愛愛一脫褲「全被蓋住」糗爆了　急求救醫

4年前「川普陰謀論」原爆點！　鳳凰城選舉中心戒備森嚴如堡壘

《拳上2024》門票最貴48000元！福利公開「首排沙發看統神毆蹦闆」

台南市「AI新浪潮台南薪機會」就業論壇登場　善用AI共創雙贏

AI成長動能強勁　外資前9月淨匯入破1兆元創下史上新高

KID親做「雕形求子娃娃」：每次講都中　送阿夜他當場嚇傻！

別再為數字焦慮！營養師曝「8個狀況」讓體重起伏大

彰化芳苑將設火葬場！千人明赴縣府抬棺陳抗　200警力戒備

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

生活熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

有簽協議！父遺願「給小妹1億」大哥反悔　她提告卻敗訴

百萬YTR求婚成功！粉絲感動炸：孩子王長大了

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

三商炸雞改名遭波及　拿坡里求饒

「3年級壓軸題」一堆人想開根號！律師搖頭

銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

入秋最強冷空氣低溫探18度　銀杏颱風挾雨彈「周末下到發紫」

更多熱門

相關新聞

台南女童遭教保員掐脖、燙下體　教育局：終身不適任

台南女童遭教保員掐脖、燙下體　教育局：終身不適任

台南市議員林燕祝5日上午在市議會爆料，台南1名女童慘遭幼兒園王姓教保員凌虐長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙臉及私密處，還用棉被摀住口鼻威脅不能向家長說；教育局指出，經查王姓教保員對幼兒有身心虐待及體罰等情節重大，認定終身不適任並重罰60萬，同時追究園所違法行為。

快訊／防蘇丹紅進入校園　北市學校午餐即起禁用辣椒粉、咖哩粉

快訊／防蘇丹紅進入校園　北市學校午餐即起禁用辣椒粉、咖哩粉

防狼師入侵學校社團　北市教育局嚴審外聘教師資格

防狼師入侵學校社團　北市教育局嚴審外聘教師資格

高雄萬聖節8萬人遊街狂歡！疏散平順迅速

高雄萬聖節8萬人遊街狂歡！疏散平順迅速

提高「軍人地位」是當務之急

提高「軍人地位」是當務之急

關鍵字：

桃市高中職生實彈射擊教育局全民國防T91步槍雲豹八輪甲車

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

快訊／北市信義區公車「屁股撞進超商」！　現場狀況不明

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面