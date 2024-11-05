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台南女童遭教保員掐脖、燙下體！園方還掩飾　教育局：終身不適任

▲台南市議員林燕祝5日上午在市議會質詢爆料，台南1名女童慘遭幼兒園教保員虐待長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙耳體及私密處。（圖／翻攝自台南市議會林燕祝質詢，下同）

▲台南市議員林燕祝5日上午在市議會質詢爆料，1名女童慘遭幼兒園教保員虐待長達2個月。（圖／翻攝自台南市議會林燕祝質詢，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝5日上午在市議會爆料，台南1名女童慘遭幼兒園王姓教保員凌虐長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙臉及私密處，還用棉被摀住口鼻威脅不能向家長說；教育局指出，經查王姓教保員對幼兒有身心虐待及體罰等情節重大，認定終身不適任並重罰60萬，同時追究園所違法行為。

▲台南市議員林燕祝5日上午在市議會質詢爆料，台南1名女童慘遭幼兒園教保員虐待長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙耳體及私密處。（圖／翻攝自台南市議會林燕祝質詢，下同）

林燕祝指出，女童媽媽向她陳情表示，孩子今年到安平區某幼稚園上幼幼班，一開始沒有狀況，但從8月開始由王姓女教保員照顧後問題就來了。媽媽9月時發現女兒手臂內側有傷勢，經向園方反應，教保員推稱孩子是在家撞到的，接下來孩子傷勢越來越多，對家長質疑園方對方百般搪塞。後來孩子連幾天起床大哭吵著不敢上學，經耐心追詢孩子才說出被虐經過，媽媽心疼不已馬上辦理退學，並向園方要求看監視器還原真相，但園長說沒有監視器而拒絕提供。

▲台南市議員林燕祝5日上午在市議會質詢爆料，台南1名女童慘遭幼兒園教保員虐待長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙耳體及私密處。（圖／翻攝自台南市議會林燕祝質詢，下同）

林燕祝說她接獲陳情通報教育局，教育局去調得監視器畫面，才發現園方根本就有相關監視影像，說沒有是說謊，且影片曝光後更令人髮指，王姓女教保員多次動手惡意推倒女童，掐脖子、壓地上，尿褲子後為了吹乾，竟直接拿吹風機吹女童的臉，女童燙到想掙脫，又改吹燙私密處，強灌甜湯…，教保員還用棉被蓋住女童口鼻，威脅「不能跟媽媽說」。家長憤而向警方報案提告，長達2個月的凌虐，就算教育局認定教保員終身不得擔任教保服務人員，並處60萬罰鍰，但對幼兒的陰影傷害已經造成。

▲台南市議員林燕祝5日上午在市議會質詢爆料，台南1名女童慘遭幼兒園教保員虐待長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙耳體及私密處。（圖／翻攝自台南市議會林燕祝質詢，下同）

▲台南市議員林燕祝5日上午在市議會質詢爆料，台南1名女童慘遭幼兒園教保員虐待長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙耳體及私密處。（圖／翻攝自台南市議會林燕祝質詢，下同）

台南市教育局表示，經依程序啟動調查，已於11月1日召開認定委員會作出決議，王姓教保員對幼兒有身心虐待、體罰、不當管教等行為情節重大，已超出一般社會可忍受程度，因此認定該員終身不得擔任教保服務人員，並處60萬罰鍰；至於擔任助教之陳員則認定為非屬情節重大之不當對待，先處3萬元罰鍰，其餘違失也會另案依法裁罰；至於該幼兒園因涉有知悉未通報、進用未具資格者、未具資格於教保服務機構從事教保服務、師生比不符及園所行政督導不周等事項，後續也將依幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例等相關規定嚴予究責、從重裁罰。

教育局表示，虐童零容忍是台南市重大政策，本案經依教保相關人員違法事件調查處理辦法外聘學者專家組成調查小組進行調查，並由認定委員會綜合考量違規情節、次數、頻率及對幼兒傷害程度後，因王姓教保員已造成幼兒驚恐害怕，對年幼無自保能力、權力相對弱勢的幼兒身心造成嚴重傷害，認定該員為終身不得擔任教保服務人員，將通報登錄於全國不適任教育人員系統，並處以60萬最高之罰鍰。助教陳員是協助照顧者，知悉王員對幼生諸多不當舉措與傷害行為，卻不自覺應該有所積極作為保護幼兒，認定非屬情節重大之不當對待，先處3萬元罰鍰。

▲台南市議員林燕祝5日上午在市議會質詢爆料，台南1名女童慘遭幼兒園教保員虐待長達2個月，教保員動手推倒、掐脖，用吹風機燙耳體及私密處。（圖／翻攝自台南市議會林燕祝質詢，下同）

教育局表示，在案件調查過程中，發現陳員及另一名劉員未具教保服務人員資格，卻入班提供教保服務；陳員知悉王姓教保員有違法行為卻未依法進行通報，也會依規定另案裁罰。至於幼兒園部分，已經二次查獲違反師生比、進用未具教保服務人員資格者從事教保服務、使用未立案空間，以及園所行政督導不周等違失項目，後續將依幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例等相關規定，對幼兒園進行行政究責及裁罰。

教育局表示，針對違規幼兒園及行為人將會依法公布其姓名、機構名稱及負責人姓名。教育局強調，在虐童零容忍的政策下，各幼兒園經營者及教保服務人員，務必要以專業教導並守護幼兒安全為首要，不容任何幼兒園有不當對待幼兒的事件發生，否則一經調查確認，絶對會依法給予最嚴厲的懲罰。

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