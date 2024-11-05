國小兄弟檔體育教師涉性騷女學生　桃市府緊急回溯12年擴大調查

▲桃園市議員黃瓊慧今天在市議會質詢市長張善政，桃園南區某國小兄弟檔教師遭控對女學生性騷擾與不當管教，要求市府重啟調查。（圖／翻攝自市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員黃瓊慧今（5）日在市議會總質詢議程上質詢指出，桃園南區某國小兄弟檔體育老師遭控，指導籃球隊時趁機性騷女學生與不當管教，受害學生畢業多年後才揭露，未料2名老師僅被記申誡或調離現職輕懲，要求市府應該重啟調查，市長張善政當場允諾，將蒐集新事證重啟調查；教育局長劉仲成強調，目前全案已擴大調查中，由教育部3位委員介入，回溯畢業12年學生發放問券，已清查有多少學生曾受害。

黃瓊慧指出，她接獲多名家長及當事學生指控，當時的籃球隊兄弟檔教練，利用職務關係，學生在練球時竟對女學童性騷擾，包括不經意觸碰女學生胸部、往女學生領口內看、做防守動作時要求女學生坐在老師腿上等等，甚至還叫女同學幫他剪白頭髮與按摩，種種行為均屬性騷擾與不當管教。

黃瓊慧還說，因案件已事隔十餘年，當年學生現已就讀大學或步入社會，但這些經歷對學生而言，都存有心理陰影。希望教育局能重啟調查，積極介入了解，而非包庇學校老師，讓家長對教育局不信任。

黃瓊慧也提及，南投縣今年也針對時隔20年校園性騷案重啟調查，對被遭指控學校主管處終身解聘，桃園市發生未成年學生遭性騷案，跨屆數且多位當事人均指控歷歷，教育局應重視校園性平案件，徹底調查以確保學童就學安全。

張善政表示，學校初步調查時因資訊不夠充分，認為事態輕微，在取得新事證後，市府將重啟調查，亦將檢討學校調查程序；教育局長劉仲成說，校園性平案件第一時間的受理單位為學校，校方召開性別平等教育委員會調查後做出懲處，今年9月底經家長提出申覆後已另案調查。此外，教育部3位專業委員已介入，將回溯畢業12年學生，相關問券已發放，預計本月可回收，清查有多少學生受害，教育局也提供家長窗口，與家長保持聯繫。

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