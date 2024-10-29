防狼師入侵學校社團　北市教育局嚴審外聘教師資格





▲北市教育局訂新規，嚴審社團外聘教師資格，防堵狼師入校。（示意圖／視覺中國）

記者楊惠琪／台北報導

為防堵高中職社團活動發生性平事件，北市教育局近日訂定「台北市高級中等學校學生社團活動課程實施要點」，外聘社團指導教師也必須經過「不適任教育人員通報查詢系統」查核，確認無涉性侵害、性騷擾或性霸凌紀錄，並簽署切結書，保證無相關不良行為才可受聘，建立防線防止狼師入校。

北市教育局表示，目前北市高中職校園約2000個多元社團，涵蓋音樂、舞蹈、學術等類別，社團教師以校內教師為優先，但隨著社團多元發展，不少社團都規劃聘任校外專業教師指導學生，但外聘社團教師若無教師身分，不受教師法拘束，教育局為強化學生社團活動品質及安全，特別修法增訂「外聘社團活動指導教師聘用前切結書」。

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教育局說明，根據新訂規範，外聘社團指導教師除需經過「不適任教育人員通報查詢系統」的查核，確認無涉性侵害、性騷擾或性霸凌紀錄外，還需簽署切結書，保證無相關不良行為，若隱匿事實或做虛假陳述，學校將可依據切結書即刻終止聘用契約。

教育局指出，高中職社團活動是學生進行自主學習與跨域學習的重要管道，社團活動不僅是課綱所定必修學習節數，更為學生提供展現個人興趣與專長的舞台，透過此次修法建立防線防堵狼師入校，確保學生安全。