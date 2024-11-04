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快訊／防蘇丹紅進入校園　北市學校午餐即起禁用辣椒粉、咖哩粉

▲▼營養午餐,打飯。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北市學校營養午餐即日起禁用辣椒粉、咖哩粉（塊）。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今晚宣布，因應衛生單位查獲咖哩粉檢出蘇丹紅色素，即日起至明年1月20日，學校午餐禁用辣椒粉、咖哩粉（咖哩塊）等調味品，後續視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用，確保孩童食的安心。

北市教育局表示，為保障校園食品安全，已透過教育部校園食登平臺，全面清查學校午餐使用情形，並確認學校午餐使用咖哩粉的供應商與批號，清查結果有極少數學校疑似使用到違規咖哩粉，已立即下架。

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教育局指出，今天配合衛生局加強查緝違規咖哩粉，請團膳廠商及學校調整11月份菜單，禁止使用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等相關調味品，並宣佈擴大學校午餐全面禁用辣椒粉及咖哩粉至113學年度第一學期（114年1月20日）結束，以確保學校午餐食品安全。

教育局說，已要求各校隨時注意食藥署官網首頁設置的「檢出蘇丹色素不合格專區」，依據最新消息公告辦理，避免採購與使用到已揭露「違規業者」相關產品，落實學校午餐自主管理及履約管理，採用國產可溯源標章(示)食材，並不得使用未核准登記用藥及食品添加物，若廠商違反規定，可依契約對廠商進行扣款、罰款或終止合約等，以維護校園師生食的安全。

教育局重申，已加重午餐契約罰則政策，除現行一般違約記點(小點)累計達50點或重大衛生缺失(大點)累計達20點，終止合約外，若廠商違規記點大、小點累計合併達一定點數，亦可終止合約，降低廠商退場門檻，並提高大點罰款10%，每記1大點開罰新臺幣2200元，警惕廠商加強自主供餐管理。

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