高雄萬聖節8萬人凹子底遊街狂歡！空拍照曝　30分鐘疏散2萬人

▲2024高雄萬聖節昨晚於凹子底公園舉行遊街派對。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄萬聖節昨(26日)晚間在凹子底森林公園舉行遊街派對，由國內外行進表演團體帶來精湛的演出。教育局表示，現場湧入多達8萬人次參與，雖活動中途下雨插曲，仍不澆熄現場民眾參與熱情，場地疏散及交通維護機制已於事前作好配套機制，人流順暢有序，並由高雄捷運加開車班因應，以30分鐘疏散2萬名觀眾進行處理，活動1小時內已完成尖峰人潮狀況排除。

今年遊街派對活動，規劃採開放場域行進表演方式辦理，主辦單位將遊行活動、市集、主舞台、燈海區、還有大南瓜燈光秀等裝置藝術分散凹子底公園各處，可分散人潮。

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▲民眾打扮成各種角色上街。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨晚中途受雨勢影響，但整體表演正常進行，民眾參與熱烈，現場各種裝扮爭奇鬥豔，發揮創意，民眾爭相拍照參與，遊街派對至晚間7點40分結束，現場仍有相當多民眾繼續觀看舞台演出，市集及大南光燈光秀仍有聚集人潮。

教育局表示，活動鄰近高雄捷運，高捷公司也啟動在6分鐘班距基礎上，針對凹子底站調度加班空車疏散旅客，最密達到3分鐘一班，捷運站內有計劃地進行人潮管制。大量人潮進站時，除了各節點有站務人員和捷運警察導引方向外，也預先關閉電扶梯避免危險，站內新增閘門、發行紙票，加快進月台速度。

教育局指出，因下雨影響，出口處較多民眾聚集躲雨，造成短暫時間人潮集中，經人員疏散後已獲改善。現場為避免民眾購票久候，也宣導民眾可先上車，出站後補票。並以30分鐘疏散2萬名觀眾進行處理，至晚上8時已全線恢復正常疏運人潮。

高雄捷運表示，原評估晚間8點為主要人潮回流時段，但因突然下雨，人潮提早回流，因此高捷於7點20分即開始提早發出加班車，經南北向加班車疏運，8點前後凹子底捷運站人潮即已紓解。而昨晚4號出口出現躲雨人潮，高捷也短暫分階段進行人潮管制，目的為避免人潮擁擠踩踏而造成危險。



2024高雄萬聖節今日（27日）除仍持續辦理大南瓜雷射燈光秀、南瓜舞台及市集外，並將於南屏路段（神農路交叉口至至聖路交叉口）進行封街塗鴉活動，大小朋友可捲起袖子，到活動場域報到台領取專門繪畫器具，為高雄的道路揮灑美麗色彩。