勒父頸部+攻擊臉胸打到骨折！桃園逆子被起訴　檢建請加重判

▲齊姓男子突自父親後方勒住頸部，並繼續攻擊導致頭、胸與臉部等骨折，經家人發現制止送醫急救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市齊姓男子與父親感情不睦，今年6月間在中壢區住家，因細故突然自父親後方偷襲徒手勒住頸部，導致暈眩倒地，齊仍持續以手腳攻擊頭、胸與臉部等處，導致骨折與挫傷血腫等傷害，經家人發現急忙制止送醫急救並報警處理才倖免於難；桃園地檢署偵結依對直系親屬犯殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院加重其刑二分之一，齊男目前在押中。

檢警調查，32歲的齊姓男子於今年6月30上午11時30分許，在中壢區住處客廳內，不知何故突然自父親後方徒手勒住其頸部，導致父親被勒住後暈眩倒地，齊見父親倒地仍持續以手腳攻擊頭部、臉部與胸部等身體重要部位，導致有顱內出血、右側眼窩骨折血腫、雙側肋骨骨折等傷害，家人發現後立即上前阻止，並緊急報請119協助送醫急救，中壢警方據報後到場處理，將齊嫌扭送警局偵訊，齊男父親經急救後始倖免於難。

桃檢複訊時，齊男坦承犯行不諱，警方則提供現場照片與醫院診斷證明佐證，家人亦指證歷歷，檢方偵結依刑法之對直系親屬犯殺人未遂罪嫌提起公訴，並建請法院加重其刑二分之一。

據指出，齊男從小就與父親感情不睦，疑因管教問題記恨在心，齊因工作壓力問題導致長期睡眠品質不佳，曾到醫院身心科就診並服用安眠藥，案發當日可能因長期積怨所致，齊男目前在押中。