林佳龍見瓜地馬拉總統　代表賴清德邀請擇期訪問台

▲外交部長林佳龍26日晉見友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）。（圖／林佳龍臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

外交部長林佳龍26日晉見友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）時，感謝阿雷瓦洛長期堅定支持台灣，兩國在民主、和平、人權上享有共同價值觀，未來也期待與瓜國在各領域持續合作，並強化經貿與產業投資合作；而他也代表總統賴清德德，邀請阿雷瓦洛伉儷擇期率團訪台，共同擘劃台瓜下個90年願景。

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林佳龍表示，台灣與瓜地馬拉彼此相互扶持，當瓜國遭受中國無理的經濟脅迫時，台灣及時擴大採買瓜地馬拉咖啡，當我國遭到世界衛生組織不公對待時，瓜國也力挺並支持台灣應參與聯合國相關組織，堅定地為台灣發聲。

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林佳龍指出，近年兩國在多項領域合作，未來也期待能強化多邊理念相近國家與台瓜的合作，加強雙邊經貿投資，特別是高科技、紡織、醫療與基礎建設等領域，也會全力支持貝娜多第一夫人關心的兒少、身心障礙與長照福祉的計畫。

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林佳龍表示，會後阿雷瓦洛伉儷邀請他和老婆廖婉如一同到總統官邸享用晚餐。他說，要謝謝阿雷瓦洛總統送給他1944年瓜地馬拉革命紀念日的圖冊（10月20日是瓜國革命紀念日），透過版畫等藝術手法，展現瓜國的民主發展的艱辛歷程，而他也分享台灣從威權統治走向民主的過程。

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林佳龍說，1944年這場革命行動對阿雷瓦洛非常重要，因為他的父親就是瓜國首任民選的總統。最後他也代表賴清德，邀請阿雷瓦洛總統伉儷擇期率團訪台。

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林佳龍指出，在晉見阿雷瓦洛總統之前，訪團也會晤瓜國外交部長馬丁涅茲(Carlos Ramiro Martínez)。他說，馬丁涅茲部長上次訪台是以瓜地馬拉阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統特使的身分，出席賴清德的就職典禮，並且多次重申兩國邦誼永固，而這此佳龍與外交部的代表團抵達瓜國後，就受到瓜國的熱情接待，他也向馬丁涅茲部長表達至誠的謝意。