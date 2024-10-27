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要台灣付保護費！川普登全球最紅Podcast　影片觀看數飆破2200萬

▲▼美國前總統川普出席「芝加哥經濟俱樂部」接受訪談。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普上全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」，影片瀏覽次數突破2200萬次。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普上全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience），期間提及台灣若要美國保護，就該繳保護費。這集約3小時的對談放上YouTube，至今影片瀏覽次數已經衝破2200萬次。

紐約郵報、美聯社等報導，川普訪談這集讓喬羅根在YouTube影片瀏覽次數創下新高，甚至高於MLB美國職棒大聯盟世界大賽G1洛杉磯道奇對上紐約洋基的觀看次數1520萬次。

川普這集訪談節目談到的話題非常廣泛，持續約3小時，範圍涵蓋不明飛行物（UFO）、暗殺事件、核能、鯨魚擱淺、政治議題、半導體產業等。期間也提到台灣，「台灣偷走了我們的晶片生意。他們也想要保護，他們需要保護但沒有付錢，你知道嗎？黑幫可是會收保護費的，是吧？」川普也稱，「不管你喜不喜歡，習近平是個出色的人」。 

喬羅根問川普是否認真「考慮取消聯邦所得稅」的這件事，川普則表示，「當然，有何不可？」喬羅根也逼問川普爆料關於地球以外的地方是否存在生命的政府機密，川普提到，他從來不相信有外星生命，但先前部分飛行員聲稱在空中看到非常奇怪的東西，「沒有理由不認為火星和所有星球上沒有生命存在」。

至於美國總統大選方面，川普透露，他不太相信政治民調數據，覺得這裡頭可能存在許多詭計騙局。

事實上，喬羅根2年前才拒絕讓川普上他的節目，點名川普對民主構成威脅。但他表示，在川普7月歷經暗殺事件之後改變想法，「一旦他們朝你開槍，我就想，『他（川普）必須來這裡，這一切與時機有關』。」

►川普批「台灣100%偷走晶片生意」：台灣若要美國保護，就該交保護費

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