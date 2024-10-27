日眾院今投票！石破茂輔選談打造防災大國 　再提「台灣是國家」

▲日本首相石破茂。（圖／路透）



文／中央社記者楊明珠東京26日專電

日本眾議院大選27日投開票，受到「小金庫事件」影響，首相石破茂所率領的自民黨選情嚴峻。石破27日天在輔選時再度言及：「日本、台灣、義大利都是災害多的國家」，他認為要學習台灣在強震後不久就能做好收容災民的措施。

21日對自民黨員下達緊急令說自己會拼命全國走透透輔選的石破茂27日在東京都內7處為自民黨籍候選人街頭演說輔選。中午過後來到小平車站前為激戰區「東京19區」、現年51歲的前經濟產業副大臣松本洋平輔選。

石破表示，松本是沒地盤、皮包、看板（日文說jiban、kaban、kanban）等政治資源，也不是世襲政治家，松本是個苦幹實幹，勇往直前的人。約10年前御嶽山發生噴火的嚴重災害，噴火隔天，松本銜命到現場的災害小組中心處理救災事宜，與東京霞關的救災指揮中心聯繫、溝通。

石破表示，日本是世界名列前茅災害多的國家。芮氏規模6以上的大地震有兩成是集中於日本。而且何時、何地會下豪雨也不知道。如何守護國民市民，松本是一生懸命地在因應。

▲日本首相石破茂。（圖／路透）



石破表示，台灣和義大利也是災害多的國家，台灣也發生大地震，在大地震發生後的3小時避難所（災民收容中心）就有能確保隱私、有空調設備、廁所、可吃熱食的餐車。

他認為，日本也應做好這樣為災民著想的體制，而松本對於災害的見解很豐富，一定能讓市民安心、安全。如果從地方開始做起，打造新國家，國民的生活勢必能受到保護。

石破結束助選演講，帶著松本一起和選民握手，許多選民爭相與他合照。後來，松本得知中央社記者來自台灣，立刻說：「我在台灣有很多友人。我當過自民黨青年局長，和台灣副總統蕭美琴是老朋友。今後為了日台友好，我會好好努力。」

日本第50屆眾議院大選將於10月27日投開票，應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

石破將這次大選中，執政聯盟自民、公明兩黨合計取得過半席（233席）視為「勝負線」，有政論家指出，如果選舉結果執政聯盟未能取得過半，石破和自民黨幹事長（秘書長）森山裕勢必得引咎辭職。

多家日媒民調顯示，石破所率領的自民黨要單獨過半相當困難，執政聯盟是否能過半，情況也微妙。

富士晚報報導，這次自民黨選情嚴峻有幾個原因，包括石破當上首相以後所講的主張異於先前的主張，被認為是「變節」；石破重用罵已故首相安倍晉三是「國賊」的村上誠一郎擔任總務大臣；政治獻金未登記在收支簿的「小金庫事件」為人詬病，再加上日前發生的自民黨對涉小金庫事件的非提名候選人方面提供2000日圓（約新台幣428萬元）補助金一事惹議。

如果這次大選結果自民、公明兩黨未能拿下過半席次，考慮到明年夏天的參議院大選，政局勢必要重新盤整。在9月底自民黨總裁（黨代表）選舉時，受到黨員及黨友強烈支持、在第一輪投票時奪第一的前經濟安保大臣高市早苗備受期待。

▲石破茂27日在東京都內7處為自民黨籍候選人街頭演說輔選。（圖／路透）



讀賣新聞分析全國289個小選區的選情指出，自民黨候選人被追趕的選區多。自民黨候選人266人當中，原本居優勢的候選人在大選初期階段是102人，到尾盤時減至87人。

自民黨選情呈現幾乎是五五波情況的候選人從118人增至133人。比例代表選區可拿到的席次預估可能會從上一屆大選2021年的72席減至50席。目前看來，自民黨無法維持這次大選公告前的247席或單獨過半。此外，與「小金庫事件」有關的自民黨前眾議員44人當中，有半數以上在小選區落後。

公明黨在小選區候選的11人當中，居優勢的候選人2人，大選初期與尾盤都一樣。包含公明黨代表（黨主席，在埼玉14區）在內，大半候選人陷入激戰。在比例代表選區方面，難以看出可取得同上屆大選的席次。

立憲民主黨在代表（黨主席）野田佳彥的率領下，大選後勢看好，居劣勢的候選人從初期的73人到尾盤減至56人。選情呈現五五波的候選人從101人增至116人。有些候選人殺出混戰重圍，居領先地位。以東北、首都圈為主，居優勢的候選人由33人增至35人。比例代表選區可能上看40席左右，預估民主黨將從大選公告前的98席大增。

國民民主黨應該可以拿到比大選公告前更多席次；日本維新會這次拿的席次可能少於大選告前的席次；共產黨在比例代表選區可能增加席次。令和新選組、社民黨、參政黨、日本保守黨可能取得席次。