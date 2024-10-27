康芮颱風進逼！　粉專：歐洲模式預測「周五前後從花蓮登陸」

▲歐洲模式預測康芮颱風從花蓮登陸。（圖／觀氣象看天氣臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮輕颱將持續增強，未來將達中颱上限，預估周三(30日)到周五(11月1日)離台灣較近，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，歐洲最新預測，康芮颱風將於11月1日周五前後從花蓮登陸，桃園和新竹交界出海，不過路徑仍有變數。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今上午指出，根據歐洲中期天氣預報中心剛剛出爐熱騰騰的最新預測，康芮颱風將於11月1日周五前後從花蓮登陸，桃園、新竹交界附近出海。不過還有變數，路徑還會持續修正，要持續觀察。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出， 歐洲數值模式大幅西修，改成直接侵襲台灣，但後面很發散，關鍵在於北轉的時間、位置及幅度，建議再觀察幾報，先不用太緊張。

中央氣象署預報員張承傳則表示，康芮颱風今天到明天以偏西到西北西方向前進，明天開始方向轉為西北，逐漸往北、西北方向朝琉球群島前進，周三(30日)到周五(11月1日)離台灣較近。

張承傳指出，康芮颱風未來後期路徑變數仍大，若北轉時，太平洋高壓勢力偏強，後期路徑北轉角度將不會那麼大，則會偏西往台灣這一帶，因此要看後續太平洋高壓東退程度，若東退不明顯，不排除更靠近台灣一點。

張承傳說明，過去歐洲模式預測路徑朝琉球群島東北前進，不過昨天晚間開始朝台灣方向西修，美國模式預測跳動幅度大，過去預測路徑都較靠近台灣，有時候靠台灣頭、有時候靠台灣尾；未來若太平洋高壓東退不明顯，不排除更靠台灣甚至侵襲台灣，不過路徑仍有變數，端視太平洋高壓東退程度。