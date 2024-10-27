每30人配1翻譯！北韓兵將抵前線　澤倫斯基：被迫在歐洲與北韓作戰

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，北韓士兵可能在接下來幾天內出現在烏俄戰爭前線，與俄軍並肩作戰，「烏克蘭士兵將被迫在歐洲對抗北韓。」烏克蘭情報局指出，俄羅斯計劃每30名北韓士兵分配一名翻譯員，以便在戰場上與俄羅斯軍隊進行更好的協調。

根據《基輔獨立報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，北韓士兵可能在接下來幾天內出現在前線，與俄軍並肩作戰，「（俄羅斯）越來越將北韓視為盟友，隨時可能讓他們的士兵上戰場對抗烏克蘭，烏克蘭士兵將被迫在歐洲對抗北韓。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



美方匿名官員指出，有一批北韓士兵正準備前往俄烏交界的庫爾斯克州（Kursk），以協助抵抗烏軍在8月以來發動的攻勢。雖然美國官員尚未證實南韓報導中提到北韓士兵將直接參與戰鬥的消息，但《華爾街日報》稱，美方估計北韓部隊人數可能達數千人，並可能迅速被指派參與戰鬥。

烏克蘭軍事情報局（Ukraine's Military Intelligence Agency）透過攔截在庫爾斯克的俄軍旅內部通話得知，俄羅斯計劃每30名北韓士兵分配一名翻譯員，以便在戰場上與俄羅斯軍隊進行更好的協調。

根據攔截的通話記錄，俄軍將北韓士兵稱為「K營」（K Battalion），除了翻譯員外，每30名北韓士兵還將配置3名俄羅斯士兵。但俄軍內部對能否實際執行此計畫仍抱有疑慮。

澤倫斯基也呼籲西方盟友「做出更強有力的支持決策」，以應對戰事不斷升級的威脅，「全球有能力阻止戰爭擴大，這不僅需要抽象的概念和言辭，更需要具體行動。」

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