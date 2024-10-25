北韓軍將到烏克蘭前線　澤倫斯基：最快可能在27日

▲美國政府23日表示，有證據顯示北韓已派3000名軍人到俄羅斯，且未來可能部署於烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯最快可能在27日派北韓部隊加入作戰，並敦促國際社會向克里姆林宮和平壤當局施壓。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體指出：「根據情資報告，在10月27日至28日，俄羅斯將於戰區動用首批北韓軍。」他還呼籲對俄國及北韓施加「具體壓力」。

路透社報導，澤倫斯基並未提到北韓官兵預計被派往俄烏戰爭的哪個前線地區，也沒提供任何其他細節。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天則說，是否決定動用北韓部隊是俄國事務，而且烏克蘭若想加入北大西洋公約組織（NATO），那麼莫斯科可採取任何行動確保自身安全。

蒲亭告訴俄羅斯國營電視台：「當我們必須做出決定，我們就會這麼做…是否動用或是否需要（北韓部隊）是我們的主權決定…這是我們的事。」

美國政府23日表示，有證據顯示北韓已派3000名軍人到俄羅斯，且未來可能部署於烏克蘭；西方認為此事意味著俄烏戰爭局勢顯著升級。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）昨天指出，首批在俄羅斯受訓的北韓部隊已部署於俄國庫斯克州（Kursk）。庫斯克州接壤烏克蘭，烏軍8月攻入該州並一度占領大片領土。