北韓軍將到烏克蘭前線　澤倫斯基：最快可能在27日

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澤倫斯基：俄國最快10／27部署北韓軍至烏克蘭前線

▲▼2024年6月19日，俄羅斯總統普丁和朝鮮領導人金正恩出席在朝鮮平壤舉行的國事招待會。（圖／路透）

▲美國政府23日表示，有證據顯示北韓已派3000名軍人到俄羅斯，且未來可能部署於烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯最快可能在27日派北韓部隊加入作戰，並敦促國際社會向克里姆林宮和平壤當局施壓。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體指出：「根據情資報告，在10月27日至28日，俄羅斯將於戰區動用首批北韓軍。」他還呼籲對俄國及北韓施加「具體壓力」。

路透社報導，澤倫斯基並未提到北韓官兵預計被派往俄烏戰爭的哪個前線地區，也沒提供任何其他細節。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天則說，是否決定動用北韓部隊是俄國事務，而且烏克蘭若想加入北大西洋公約組織（NATO），那麼莫斯科可採取任何行動確保自身安全。

蒲亭告訴俄羅斯國營電視台：「當我們必須做出決定，我們就會這麼做…是否動用或是否需要（北韓部隊）是我們的主權決定…這是我們的事。」

美國政府23日表示，有證據顯示北韓已派3000名軍人到俄羅斯，且未來可能部署於烏克蘭；西方認為此事意味著俄烏戰爭局勢顯著升級。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）昨天指出，首批在俄羅斯受訓的北韓部隊已部署於俄國庫斯克州（Kursk）。庫斯克州接壤烏克蘭，烏軍8月攻入該州並一度占領大片領土。

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