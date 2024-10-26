俄軍痛罵「北韓大頭兵」音檔外流！　傻眼嘆：反扯後腿

記者王佩翊／編譯

北韓被多個國家證實，派遣大量士兵前往俄羅斯支援俄烏戰爭，然而根據烏克蘭國防情報局25日發布的截聽內容，俄羅斯士兵似乎對這些來自北韓的「菜鳥大頭兵」極為不滿，不光是指揮北韓士兵，對於要另外提供彈藥與軍備也怨聲載道。他們甚至在音檔中大罵北韓部隊，還粗魯地稱他們為「該死的中國人」。

根據CNN報導，在一段截聽到的錄音中，俄羅斯軍人用輕蔑的語氣稱將即將到來的北韓部隊稱為「K 營」（K Battalion），甚至還罵他們是「該死的中國人」（the f**king Chinese）。

▲俄軍認為，北韓士兵的投入反而對其造成困擾。（圖／達志影像／newscom）



在音檔中，一位俄國士兵描述另一名被指派去接待北韓士兵的同袍時說，「他就站在那裡，眼睛瞪得大大地（看著這些北韓士兵），X的。根本不知道要怎麼處理這些人。」

報導指出，這段音檔是烏克蘭情報部門10月23日晚間解碼俄羅斯通訊頻道後獲得的。

根據烏克蘭的情報分析，北韓部隊預定10月24日上午從俄羅斯靠近烏克蘭的邊境庫斯克地區的波斯托亞雷德沃里（Postoyalye Dvory）野戰營地移動。此地先前曾遭到烏克蘭突擊入侵。

音檔內容揭露，俄羅斯計劃為每30名北韓士兵配備1名翻譯和3名高級軍官，而這項安排也引發俄羅斯士兵的抱怨。其中一名士兵抱怨道，「我不明白為什麼30人需要3名高級軍官，哪裡來這麼多人力？我們還必須把人調過來。」另一人也表示，「明天要來77個營長，還有指揮官、副指揮官等等的，真是夠多了。」

這段錄音內容在烏克蘭國防情報局24日宣布有北韓軍人在庫斯克地區出現後曝光。庫斯克位處俄烏邊境，一直都是軍事行動的活躍區。

烏克蘭總統澤連斯基25日表示，已經收到烏克蘭總司令關於北韓部隊部署的報告。澤連斯基指出，「根據情報，10月27至28日，俄羅斯將首次派遣北韓士兵進入作戰區域，這是俄方重要的升級行為，不同於近期在喀山散布的各種假消息。」

克里姆林宮最初曾否認北韓軍隊進駐的指控，但俄國總統普丁在金磚峰會上並未否認北韓派兵的消息。北韓則於25日通過國營媒體回應稱，「任何駐俄軍隊的部署都符合國際法」，但並未明確承認該行動。