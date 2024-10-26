月底了還沒發薪！日電器大廠突宣布破產　2000員工被「當場解雇」

▲船井電機驚傳破產，旗下2000名員工也被即時解僱。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

日本電器製造商「船井電機」因財務危機與管理混亂，已於近日啟動破產程序，並在24日召開緊急說明會，宣布即時解僱全體約2000名員工，令不少員工錯愕不已。據悉，船井電機長期面臨激烈市場競爭及管理不善，導致負債金額已高達461億日圓（約新台幣97億元），才不得不停止營運。

綜合日媒報導，船井電機成立於1961年，並以FUNAI之名進軍北美市場，在液晶電視領域一度佔有一席之地。然而，隨著中國競爭對手崛起、北美需求下降，船井電機逐漸失去市場優勢，而創始人在2008年退位後，船井電機又經歷了經營方針動盪、繼任者青黃不接，企業也陷入連年赤字。

此外，船井電機近年也被捲入信譽危機。該公司海外子公司不良投資與未付廣告費的問題浮出水面後，就失去了不少顧客的信任，加上船井電機2021年被秀和系統控股收購後，管理層就頻繁出現變動，期間還有不少背景可疑的外部人士加入董事會，增添公司治理的隱患，導致信任危機加劇。

無法挽回財務壓力的船井電機，在10月24日被東京地方法院裁定啟動破產程序，而船井電機也同時召開緊急說明會，宣布即時解僱全體約2000名員工。不少員工在接獲解僱通知後，紛紛表達對事態突變的震驚，而這2000名員工直至25日發薪日當天，仍未拿到薪水。面臨突如其來的失業，一名員工坦言，「我完全沒想到結果會是這樣，一切好像一下子就結束了，我感到非常震驚。」