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日女偶像自爆19歲「曾跟遊民熱戀」！男友激似明星　天天睡公園

▲▼女學生,女高中生,女生,日本女孩,日本,制服妹。（示意圖／CFP）

▲日本一名前地下偶像自爆，曾經與遊民交往。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名28歲前地下女子偶像自爆，在19歲時曾經與遊民交往過，而前男友本人長相則激似男歌手平井堅。她表示，在一起後才問對方住在哪裡，沒想到當時的男友竟直接回答她，「妳家附近的公園。」儘管如此，她仍然覺得這種居無定所、隨遇而安的男人非常有魅力，因此也繼續交往。

《朝日電視台》綜藝節目「我所愛的地獄」（私が愛した地獄）24日播出的內容引發熱烈討論。該節目邀請主持人們一同探討來賓的恐怖戀愛經歷。其中一名接受街頭採訪的年輕女子，就分享了「即使外界看來像地獄，但對本人而言仍然難以忘懷的戀愛經歷」，並自爆自己曾經和大她4歲的遊民交往。

該名28歲女子曾經是地下偶像。她說，19歲時因參加一場粉絲聚會，遇見了以酒保身份出席的男方，隨即墜入愛河，與他發展成戀人關係。直到有一天，她詢問對方住處時，對方竟表示，「我最近都住在妳家附近的公園裡」，讓她哭笑不得。儘管如此，她仍然覺得男方非常特別。

▲▼公園,遊樂區。（圖／CFP）

▲當事人表示，前男友平時都睡在她家附近的公園。（示意圖／CFP）

對於為何要當遊民，當時的男友則直言，「因為我不想被家拘束，所以選擇沒有固定住處的生活。」然而這種「居無定所、隨遇而安」的生活態度反而更加吸引她。

這名前地下偶像表示，前男友長相神似男歌手平井堅，成熟迷人的氣質深深吸引她。兩人交往期間，男方還會精心準備各式成人服裝，透過特殊情境與她親密互動。她笑稱，自己當時年紀小，不諳性事，但是前男友卻讓她體會到「新世界」。

直到她20歲生日那天，男友原本承諾要帶她到箱根旅行，沒想到出發當日才表示，要靠搭便車前往目的地，小氣得讓她措手不及。她雖然接受這種「隨性自在」的旅行方式，但兩人最終根本到不了箱根，當晚被迫在大馬路上露宿。而當她從睡袋中醒來時，還被路過的流浪狗舔醒，經歷過這次的事件，她才徹底清醒。

 
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