寫感恩日記正夯！哈佛研究「每天謝謝自己就能延壽」幫老年人減少9%死亡風險

▲常懷抱著「感恩的心」竟然有助延長壽命！？（圖／取自免費圖庫pexels）

文／每日健康

你最近感謝過自己嗎？哈佛公共衛生學院的最新研究指出，感恩的習慣可能會幫助老年人延長壽命。研究發表在《JAMA精神病》期刊上，結果顯示，懂得感恩的人，全因死亡風險顯著下降了9%。心血管疾病相關的死亡風險也會下降15%。

這是科學家首次發現感恩與降低老年人死亡風險之間的聯繫。那麼，要怎麼培養感恩之心呢？黃軒醫師在其臉書專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分享了5個建議：



1. 感恩日記

每天寫下你感激的事情。這些可以是簡單的小事，比如一杯熱茶、一個微笑，或者別人的善意舉動。透過寫作，你會更深刻地體會生活中的美好。



2. 感恩冥想

每天花幾分鐘冥想，專注於你感恩的事情。想像這些正面元素如何影響你的生活，並感受其中的喜悅。



3. 與他人分享感恩

和家人、朋友或同事分享你感激的事物。這不僅能幫助建立更強的社交聯繫，也會提升你的幸福感。



4. 關注當下

學會珍惜當下的每一刻，不要過度擔心未來或懊悔過去。感謝當下的美好時光，無論是陽光明媚的早晨還是一次溫暖的對話。



5. 感恩行動

付諸行動，如寫一封感謝信、幫助他人、或者做一些友善的小事。這不僅能讓你感到滿足，也讓別人感受到被重視。



今天，你感恩的是什麼呢？ 記得，感恩不是掛在嘴邊，而是發自內心！真正的感恩來自內心深處的感受，這樣的感恩才是最真實的。