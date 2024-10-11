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知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

▲▼營養師：喝手搖飲「4大原則」必學 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲你知道一杯奶茶的熱量有多少嗎？（示意圖／Unsplash）

文／每日健康

在炎熱的夏季，冰涼的奶茶成為了許多人消暑解渴的首選。不過，面對市面上琳瑯滿目的手搖飲品，許多消費者對於熱量和糖分往往一知半解。事實上，這些飲品的熱量和糖分差異相當大，對於健康影響也不容小覷。

高敏敏營養師在其臉書專頁《高敏敏 營養師》中整理了20家手搖飲奶茶的熱量和含糖量（以下數據均為大杯正常甜和正常冰）。您可以透過計算糖的熱量來進行調整，大約每1克糖含有4大卡熱量。

1. 八曜和茶 覺醒奶茶（688 kcal / 67 g）
2. 清心福全 烏龍奶茶（633 kcal / 58 g）
3. 老賴茶棧 招牌奶茶（627 kcal / 79 g）
4. 清原 熟成奶茶（590 kcal / 40 g）
5. 50嵐 奶茶（569.5 kcal / 46.6 g）
6. COCO 阿薩姆奶茶（569 kcal / 42 g）
7. 五桐號 老實人奶茶（567 kcal / 53 g）
8. 龜記 極品奶茶（566 kcal / 97 g）
9. 烏弄 玉霞醇奶茶（516 kcal / 26 g）
10. 大茗 懷舊經典奶茶（515 kcal / 62 g）
11. 麻古茶坊 錫蘭奶茶（513 kcal / 49 g）
12. 茶の魔手 奶香紅茶（504 kcal / 54 g）
13. 一沐日 招牌紅奶茶（457 kcal / 70 g）
14. 夭仁茗茶 金香奶茶（446 kcal / 61 g）
15. 萬波 萬波奶茶（438 kcal / 46 g）
16. 再睡五分鐘 日安紅厚奶歐蕾（419 kcal / 72 g）
17. 歇腳亭 鳥瓦奶茶（366 kcal / 50.7 g）
18. 一手私藏 阿薩姆琥珀茶拿鐵（290 kcal / 50 g）
19. 約翰紅茶 雨果那堤（287 kcal / 55 g）
20. 迷客夏 大正紅茶拿鐵（221 kcal / 36 g）

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手搖店奶茶熱量、糖量比一比！營養師曝「1料」是熱量炸彈：比珍珠可怕

▲20家手搖飲奶茶的熱量和含糖量。（圖／高敏敏營養師授權提供）

根據衛福部建議，精緻糖的每日攝取應不超過總熱量的10%，最好能降至5%。例如，如果每日攝取2000 kcal，添加糖的攝取應低於200 kcal（最好更低至100 kcal），即約25-50 g糖量，控制在半糖以下的概念。

相比於珍珠，奶蓋的熱量更是一個隱藏的陷阱。奶蓋的製作通常需要奶油、糖和鹽，甚至還會添加煉乳以增加乳脂肪的含量，這會增加肥胖的風險。

最後，高敏敏營養師建議大家：
1. 多喝水是最好的選擇，有助於代謝順暢。
2. 飲品選擇無糖的加料，因為很多加料中已經添加了蜜糖。
3. 點越少糖越好
4. 如果能找到健康且有營養的奶茶，那就太棒了！

偶爾喝奶茶當然是沒問題的，透過了解手搖飲的熱量和含糖量，可以幫助我們做出更明智的選擇，重視飲食健康的人士可以多多參考上述資訊。

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