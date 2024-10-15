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低頭族維持「一高度」滑手機更舒服！醫透露「4招護頸椎」幫身體減少壓力

▲▼低頭族，手機，通勤。（圖／pixabay）

▲長時間在錯誤的姿勢下滑手機，不僅會造成肩頸、手部僵硬緊繃，更可能導致頸椎問題。（圖／pixabay）

文／每日健康

在這資訊大爆發的時代，現代人的生活總是離不開手機，不論吃飯、休息、通勤或上廁所，都少不了手機的陪伴。對此，板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，長時間在錯誤的姿勢下滑手機，不僅會造成肩頸、手部僵硬緊繃，更可能導致頸椎問題，建議抬頭挺胸不低頭、手部支撐及靠背、手機高度在胸口、適當休息不超時，以有效預防頸椎問題。

陳鈺泓在臉書專頁《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害》發文指出，低頭滑手機的姿勢除了會對頸椎造成過大的壓力之外，長期下來也容易引發頸椎病變，所以滑手機時應抬頭挺胸、不駝背，讓眼睛平視螢幕，減少頸椎過度彎曲的壓力。

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陳鈺泓提醒，若習慣單手滑手機，使手臂長時間懸空，容易造成肩膀和手臂的疲勞，可以選擇使用床、椅子、桌子等支撐物，讓手部有適當的支撐，這樣一來更穩定且省力，也可以選擇有靠背的位置，幫助減少駝背和肩頸壓力。

低頭滑手機小心頸椎病變！醫示警「1姿勢」易駝背、肩膀疲勞　這高度最正確

▲「4招護頸椎」幫身體減少壓力！（圖／翻攝自「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」臉書專頁）

陳鈺泓強調，原則上滑手機時，手機的高度應保持在胸口到下巴的位置，讓保持脊椎的自然曲線，才能有效避免低頭造成的壓力，或是過度抬高使背部肩頸緊繃的問題，而最基本但最重要的一點，就是一定要定時休息，最好每使用手機30分鐘就休息5分鐘，除了避免長時間保持同一姿勢、減少肌肉緊繃和疲勞之外，也能讓眼睛好好休息。

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