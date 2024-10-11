　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃得精準才能「愈瘦愈快」！減重醫生教你「不同減重目標」蛋白質吃夠就對了

▲▼久坐,健康,肥胖,慢性病,皮膚,肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲減重時，要吃多少蛋白質才不會掉肌肉？（示意圖／pexels、Unsplash）

文／每日健康

減重過程中，很多人都會擔心肌肉流失的問題。這是因為在減少卡路里攝取以達到減重目標時，如果沒有攝取足夠蛋白質，身體可能會燃燒肌肉而非脂肪。那要吃多少蛋白質，才能避免肌肉流失呢？

蕭捷健醫師在其臉書專頁《減重醫師 蕭捷健》提到加拿大麥馬斯特大學的研究，想要有效減重，蛋白質的攝取量不僅需要充足，還要根據減重的速度進行調整。研究指出，當減重速度加快時，對蛋白質的需求也會隨之增加，甚至可達到每公斤體重2.4克。

該研究將參與者分組，根據不同的減重速度，發現每公斤體重所需的蛋白質量會有所變化。例如，若目標是在50天內減掉1公斤，建議每天攝取1.3到1.6克的蛋白質；如果將時間縮短至28天，則需求量會提高至1.6至2克；而若是在18天內減去1公斤，每公斤需要攝取的蛋白質量則增至2至2.4克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼營養師：蛋白質攝取比澱粉更為重要 。（圖／Unsplash）

具體來看，不同減重速度下的蛋白質需求為：

55天減1公斤，熱量赤字10%
假設體重60公斤，TDEE約為1400卡路里，則每日攝取1260卡路里，這樣在50天內可以減去1公斤。在此情況下，每公斤體重需攝取1.3至1.6克的蛋白質，以最大限度地保護肌肉。

28天減1公斤，熱量赤字20%
常見的減重計劃是減少20%熱量，即每日攝取1120卡路里，此時每公斤體重需攝取1.6至2克蛋白質。

18天減1公斤，熱量赤字30%
如果希望在更短的時間內減重，每天僅攝取980卡路里，此時每公斤需要攝取2至2.4克的蛋白質，以確保肌肉不會流失。

當我們快速減少熱量攝取時，身體會進入一種「緊急狀態」，這時可能會開始分解肌肉來獲取能量，因此高蛋白飲食就顯得尤為重要。大量的蛋白質可以告訴身體：我們有足夠的養分來維持肌肉，無需動用它們！

▲▼營養師曝「植物性蛋白質」排行榜 。（圖／Unsplash）

此外，蛋白質的「食物產熱效應」相對較高，意味著消化蛋白質時會消耗更多能量。而蛋白質主要用於修復和構建肌肉及免疫系統，而不是直接儲存能量。因此，成功減重的關鍵不僅在於單純減少熱量的攝取，更在於精確管理蛋白質、脂肪和碳水化合物的比例。總之，減重和保持肌肉的秘訣不在於「吃少」，而是「吃得精準」。

透過高蛋白質的飲食，結合適當的運動，可以有效地實現減重目標，同時增強肌肉，提升新陳代謝。減重並非僅是數字上的改變，而是關於改善生活質量和增強身體能力的整體旅程。

ET快訊
林士傑遭槍殺死亡　槍手疑逃往福建
西門町擠爆500人全是為看「他」！　掀尖叫聲
快訊／恐怖男追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　行兇後輕生亡
泫雅婚禮現場曝！　穿純白短禮服
周末「3地甩雨」　下波降溫時間出爐
14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

吃得精準才能「愈瘦愈快」！減重醫生教你「不同減重目標」蛋白質吃夠就對了

結婚10年！老公不愛愛　她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

病床不足涉違約！小港醫院遭罰5萬　急發聲明：與事實有落差

知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

周末水氣多「3地甩雨」　下波降溫時間出爐

秋天「帝旺星」能量強大！4生肖應謀定後動　屬豬掌握剎那商機

吃炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤商遭停業　狂跳針：人工飼養

傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

不是裸睡！她晚上睡覺「1習慣」很通風　一票+1：回不去了

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

結實惡霸犬伏地挺身！　奴才：比我標準是怎樣

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

新郎婚禮爆哭告白父親　抱緊喊「感謝讓我長大」

吃得精準才能「愈瘦愈快」！減重醫生教你「不同減重目標」蛋白質吃夠就對了

結婚10年！老公不愛愛　她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

病床不足涉違約！小港醫院遭罰5萬　急發聲明：與事實有落差

知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

周末水氣多「3地甩雨」　下波降溫時間出爐

秋天「帝旺星」能量強大！4生肖應謀定後動　屬豬掌握剎那商機

吃炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤商遭停業　狂跳針：人工飼養

傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

不是裸睡！她晚上睡覺「1習慣」很通風　一票+1：回不去了

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻：味道永生難忘

趙露思出席外交活動又被罵文盲！　「搞錯中法建交時間」陸網傻眼

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

北市老舊派出所改建找嘸臨時駐地　分局長被指不會溝通回應了

評估林子偉狀況　樂天季後賽3洋投大致底定

大車隊9月營收2.5億　Q3營收創同期新高

簡化流程「端到端」　聯邦快遞推出全新進口清關自助平台

基隆港務分公司強化港埠防救災體系　簽署跨界合作備忘錄

造浪系統打造海上情境！　台灣風訓公司獲GWO亞太區年度最佳團隊

萌獸出閘！與動物同慶雙十　 遊客彩繪變裝比Q萌

林士傑遭槍殺「槍手疑逃往福建」！南檢釐清中：偵查不公開

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

26萬網紅題材超單一「他盯一個早上」！網喊太大了

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

美聯航送大驚喜　明年「高雄設點」飛東京

颱風「百里嘉」今將變性！　連續6天好天氣

「100分男友」真相綠爆她！偷吃4女生還上床

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻

兒子欠一屁股債過世！律師勸「老爸快做1事」

快訊／雨彈開轟「2縣市大雨特報」　下到入夜

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

手機、筆電放桌上沒人拿！他曝台灣人「最常偷4物」

國小風雲人物！他Google「長大近況驚呆」

更多熱門

相關新聞

飲食控制必吃！5款「瘦身食物」推薦

飲食控制必吃！5款「瘦身食物」推薦

想要減重但是卻不知道如何下手？想要瘦身有感，建議從「吃對食物」著手，那麼食物應該怎麼選擇呢？以下5種食物不僅營養豐富，還能有效幫助控制體重，適合加入瘦身計畫中。

WWF報告：全球效法印度飲食　2050前可望有效減緩氣候變遷

WWF報告：全球效法印度飲食　2050前可望有效減緩氣候變遷

「20種紫色食物」幫助增加身體免疫力

「20種紫色食物」幫助增加身體免疫力

台南早餐店「麵包夾起司」賣50元！內行曝真相

台南早餐店「麵包夾起司」賣50元！內行曝真相

女同事吃完烤肉瘋狂灌水！專家曝殘酷真相

女同事吃完烤肉瘋狂灌水！專家曝殘酷真相

關鍵字：

減重蛋白質肌肉流失減重速度飲食

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

李鴻鈞前助理性侵女記者　再判刑定讞

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面