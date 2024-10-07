金錢買不到快樂？　美研究推翻理論「賺越多越幸福」

▲研究顯示，賺越多錢，幸福感越高。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

有一句俗話說「金錢買不到幸福」，但美國多份研究卻發現，不論薪資水準高低，賺更多錢都能夠顯著提升幸福感與生活滿意度，即便對於大富豪而言，錢財仍然可以使人感覺更加快樂，而且似乎沒有上限。

2010年一篇熱門學術論文指出，年收入達7.5萬美元、經通膨換算，約為現今的11萬美元（約新台幣354萬元）時，就會達到「幸福感門檻」，超過這個薪資，賺再多錢也不會更快樂。但賓州大學華頓商學院（Wharton School）研究發現，高薪資族群獲得獎金或加薪時，所獲得的幸福感，與低薪資族群相同。

領導研究的基靈斯沃斯（Matt Killingsworth）2023年另一份研究也指出，幸福感確實會隨著收入增加而跟著提高，那些資產高達300萬至790萬美元（約新台幣9670萬至2.5億元）的大富豪，幸福感甚至會上升到更高程度，生活滿意度也遠超那些收入六位數美元的人們。這意味著，幸福感會隨著人們的財富不斷增加，沒有明確的上限。

基靈斯沃斯表示，「金錢與幸福的曲線，在年收入超過50萬美元（約新台幣1611萬元）之後持續上升。」他認為很大一部分原因是，人們擁有更多財富時，對於生活也會有更大的控制權，「這是比『購買更多東西』更根本的原因，在心理層面上也更深刻。」