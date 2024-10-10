▲基隆首次高層建築物安全講習，防災中心服勤人員實戰上陣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於10月7、8日兩天期間，在基隆市消防局5樓及夢悅城社區辦理「防災中心服勤人員訓練」，本次訓練為基隆市首次針對高樓層的服勤人員，給予系統性的教育訓練。訓練將分為兩梯次規劃，第二梯次預計在10月14、15日舉行，預估參訓人數約達40人。消防局長游家懿表示，平時就要有許多災害情境的設想及訓練，發生災變時才可以從容應對。

基隆市消防局表示，依據建築技術規則建築，樓層高度在50公尺或樓層在16層以上之建築物為高層建築物。高層建築物應設置防災中心，並且要具備防災、警報、通報、滅火、消防及其他必要之監控系統設備。目前基隆市屬於高層建築物需設置防災中心計有10處，例如東方帝景、夢悅城社區、皇冠大樓等場所。

訓練課程內容包含「防火管理與防災管理」、「服勤人員角色職責」、「綜合操作裝置與防火避難設施、消防安全設備」、「火災及地震緊急應變綜合訓練」及「基礎救護」等實務課程。在第一梯次的訓練課程中，仁愛分隊長王博昇說，防災中心服勤人員需要有綜合操作台之操作要領、以及消防安全設備等的基本認識。安樂分隊長黃軍緯分享，高層樓發生火災時，利用緊急升降機快速移動到起火層的下方集結後進行災害搶救。

災管科長陳進源分享日本教材，當地震發生後可能會引發火災等複合災害，防災中心的服勤人員要熟悉防災中心的各項裝置及控制設備，並且做好地震後停水、停電、起火的處置設想。同時設計情境讓所有的服勤人員體驗到滅火班、通報班、避難引導班的任務，使用無線電彼此進行通報聯繫。

受訓人員在分享心得時，對於本次課程可以有實務上的認識，以及有機會體驗到自衛消防編組及消防安全設備的使用，都表達感謝且很有收穫。消防局長游家懿指出，防災中心的服勤人員要服務整棟建築物的居民，特別在發生地震、火災時，會有許多突發事件需要處理，平時就要有許多災害情境的設想及訓練，發生災變時才可以從容應對。