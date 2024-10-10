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王惠美、林倩綺力挺！謝國樑：罷免理由像「流浪旅行」無正當性

▲謝國樑批：罷免理由像「流浪旅行」無正當性。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王惠美、林倩綺力挺，基隆市長謝國樑批，罷免理由像「流浪旅行」無正當性。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

彰化縣長王惠美、立法委員林倩綺和基隆市議員何淑萍等人今（10日）赴基隆深溪路一帶替基隆市長謝國樑打氣，並一同爭取市民朋友支持。王惠美表示，罷免條件已經不復存在，民主政治輸要甘願，而不是濫用惡意罷免造成社會動盪；林倩綺指出，謝國樑對原民、兒少的照顧不遺餘力，市民朋友一定要投下「不同意罷免」。

王惠美表示，自己跟謝國樑是第八屆立委同事，小愛爸爸對弱勢的關心與對地方建設的堅持都始終如一，先前立委任內便爭取到基隆台北直達車，縮短民眾上下班時間，甚至讓酒駕標準更嚴格，爭取到和平島情人湖納入國家公園，請中央幫忙維護，讓更多資源可用於基隆鄉親。

▲謝國樑批：罷免理由像「流浪旅行」無正當性。（圖／記者郭世賢翻攝）

王惠美強調，罷團以東岸商場當罷免理由的正當性已經不存在，民主政治輸要甘願，讓謝國樑發揮四年任期，必能讓基隆不一樣。她呼籲，每張票都很重要，一定要站出來投下「不同意罷免」，讓基隆勇敢向前走。

林倩綺指出，本次前來基隆力挺謝國樑市長，就是看見了市長對原住民的照顧、給予兒童的福利讓人備感溫暖。她強調，自己長期致力於運動體育發展，而謝市長也致力於建置國家級的運動中心，更努力推廣基隆的文化與歷史，相信在謝國樑的帶領下，基隆一定能成為文化之城。

▲謝國樑批：罷免理由像「流浪旅行」無正當性。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市議員何淑萍表示，在本次颱風過境後，她可以為市長作證，謝國樑多次到災區親自慰問受災戶、關心工程進度救災情況，她呼籲政治口水不要淹沒基層人員的努力，期盼民眾10月13日勇敢出來挺善樑，讓謝國樑繼續領導基隆市。

謝國樑表示，罷免源頭是東岸商場，但大日公司被起訴，已成為市府不續約的當然要件，法院與財政部已四度駁回業者，故用東岸商場案為由的罷免當然不成立，後來罷免理由就似乎開始了「流浪旅行」，用其他理由來罷免，雖施政難以盡善盡美，但市府團隊仍兢兢業業、不斷努力，比如公車拋錨情況是三年來最低，相較於前市府，我們成績更好。

隨後眾人在信義區深溪路一帶向市民請安問好，距離投票倒數3天，拜託大家努力撐到最後一刻，催出全基隆所有的不同意罷免票。

▲謝國樑批：罷免理由像「流浪旅行」無正當性。（圖／記者郭世賢翻攝）

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