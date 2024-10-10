罷免投票倒數3天！謝國樑赴市場拜票　盼「善良人出來挺善樑」

▲罷免投票倒數3天，謝國樑偕藍委赴市場拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑罷免案投票在即，謝國樑於今（10日）協同立法委員林沛祥、羅廷瑋、王鴻薇、牛煦庭、廖偉翔及基隆市議員何淑萍、藍敏煌赴基隆信義市場向基隆市民深切懇託。謝國樑表示，他上任一年多做了很多事，近日因颱風過境，市府團隊全力救災，他也奔波於勘災，故稍暫停反罷免行程，謝也表示，在未來僅剩的3天，他會把握每分每秒來爭取市民支持，一起投下不同意罷免票。

王鴻薇表示，此次罷免行動的本質本就是政治惡鬥，她再次呼籲基隆市民朋友10月13日站出來反惡罷，共同投下「不同意罷免」票。羅廷瑋指出，身為三寶爸，他對於謝國樑市長針對兒少的用心感到十分溫暖，也希望市民朋友一定要出來投票，行使自己的公民權並捍衛善良的謝國樑市長。

廖偉翔強調，謝國樑市長很善良，基隆市民也很善良，善良的人務必要相互支持方能阻絕惡罷耽誤基隆。基隆外孫牛煦庭表示，謝國樑是跟人民最沒有距離的政治人物，切勿讓善良又溫暖的人在政治惡鬥中被白白犧牲。他強調，謝守護市產、打擊毒瘤就是勇敢的象徵，他也希望基隆市民務必投下不同意罷免，用行動拒絕仇恨政治。

林沛祥強調，罷免投票將至，請市民朋友支持不同意罷免，幫基隆人恢復和平且安居樂業的生活。

隨後眾人在信義市場向民眾請安問好，誠懇地向市民朋友請託，在未來剩餘的3天，將會把握每分每秒爭取基隆鄉親支持，呼籲市民朋友在10月13日勇敢投下「不同意罷免」票，讓惡意罷免在基隆終止。