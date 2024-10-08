比照山陀兒颱風　基隆0922豪雨釀災！淹水1公尺每戶補助2萬

▲基隆市受到豪雨影響，短時間瞬間雨量達108毫米。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

9月22日至23日間，基隆市受到豪雨影響，短短兩小時內瞬間雨量達108毫米，特別是在暖暖區、中山區和安樂區，時雨量均超過60毫米，導致全市多處低窪地區出現積淹水災情，影響了許多居民的生活，為協助民眾災後復原，市長謝國樑今（8日）公布因9月22日至23日間淹水、住屋受損、車輛泡水或受坡地災害導致毀損，將比照山陀兒颱風慰問及補助。

基隆市政府表示，為了減輕民眾的困難，基隆市政府已依據「基隆市災害救助金核發辦法」推出多項補助措施，力求讓受災民眾得到及時救助，淹水深度達50公分以上且未達100公分者，每戶可獲得1萬元的補助；淹水達100公分以上者，每戶可獲得2萬元。此外，因災導致住屋財物受損影響生計的家庭，每戶每人可領5,000元，以5口為限；若住屋受損至不堪居住，每人可申請2萬元，仍以5口為限。

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市府另針對受災車輛推出「泡水車」慰助金申請方案，根據基隆市因災毀損車輛實施計畫，泡水汽車可最高獲得2萬元的慰助金，機車則可獲得最高2,000元的補助。若受坡地災害影響，汽車最高可補助3萬元，機車則有5,000元的補助；另針對原規定未有補助之住屋淹水高度在50公分以下的家庭，每戶也可獲得5000元的慰助金。

基隆市政府呼籲受災民眾，請儘速向相關單位申請慰助，以確保生活能夠儘快回歸正常。市府將持續關注災後恢復情況，並全力協助受災民眾渡過難關。