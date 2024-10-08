勇消颱風天忙救災...乖乖排隊買便當遭公審　謝國樑到分隊力挺

▲基隆勇消颱風排隊買便當遭公審，謝國樑不捨表達慰問。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

山陀兒風災期間，基隆市環保局及消防局同仁在網路遭受不實攻訐，市長謝國樑今（8日）上午特別前往第一線向同仁表達慰問，感謝大家在風災前後做好預防以及救災工作，讓市民朋友面對史上最大的雨量，仍然沒有任何傷亡情事發生。

謝國樑上午首先前往帶著加菜金以及飲料至環保局海濱清潔班慰問，他表示環保局清潔隊員在颱風來襲以前以及風災期間相當辛勞，使得這次山陀兒颱風雖然在基隆降下歷史新高的雨量，但只要雨勢稍歇，積水很快就會退去，顯見清潔隊同仁平日清淤工作相當到位與紮實，外界對清淤情況的質疑並非事實，因此他特別來到清潔隊表達慰問以及致謝。

隨後謝國樑立即前往消防局仁愛分隊慰問消防同仁，仁愛分隊消防員同仁因颱風天中午買便當遭到有心人士惡意攻訐，謝國樑特別來給予支持，他強調這次颱風降雨量破了氣象站創站78年以來的紀錄，感謝消防同仁以及義消人員們盡心盡力的付出。

有網友在臉書社團「匿名公社」PO出在燒臘店排隊的照片，指責寫下「消防隊員可以在還沒12點午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話！」，文章一出不僅公審不成，還引來千名網友留言狂罵沒有同理心。

基隆消防局仁愛分隊長黃博昇解釋，10月3日當天基隆多處坍方，外勤同仁不斷進進出出，為了讓隊員能夠抓緊時間吃飯，才會請2名後勤補給人員外出買飯，事實上當天12點大家剛吃完，就發生長庚醫院火警，大家也隨即出動救災，若造成困擾希望民眾多擔待。

勇消颱風天忙救災…乖乖排隊買便當還被公審！基隆仁愛分隊回應了

謝國樑還說，外界對於環保局、消防局同仁以及市府團隊有很多不實的攻擊，他也要藉此機會適時給予澄清。他特別要向大家表示誠摯的感謝之意，同時也表達對於同仁們遭受不實攻擊的不捨，希望大家都能保持不懈的精神為市民繼續努力。