北聖宮慈善協會捐贈復康巴士　邱佩琳：將愛與溫暖帶進基隆

▲基隆市北聖宮及北聖慈善協會成員集資，捐贈基隆市政府高頂福斯復康巴士1輛。基隆市副市長邱佩琳（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市北聖宮及北聖慈善協會成員集資，捐贈基隆市政府高頂福斯復康巴士1輛。於今（10日）下午在基隆市北聖宮辦理捐贈儀式，由基隆市政府副市長邱佩琳代表受贈，並致贈感謝狀肯定協會善行義舉，嘉惠本市身障朋友，將愛與溫暖帶進基隆。民眾如有申請基隆市復康巴士服務，都可透過電話：02-2468-0655、傳真：02-2468-0577或Email等方式申請，歡迎多加利用。

基隆市北聖宮主委江永華表示，北聖慈善協會自成立以來，致力推動各項公益活動，關懷弱勢群體。我們希望這輛復康巴士能夠真正幫助到有需要的人，協助身心障礙者走出家門，促進社會參與，讓他們感受到社會的關愛與支持。協會本次在獲悉基隆市政府持續接受外界捐贈復康巴士之際，隨即發起復康巴士共同捐贈活動，於公告1個月內，便達復康巴士捐款目標金額，捐贈復康巴士造福市民。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

北聖慈善協會理事長鄭秀卿表示，期待透過這次的集資活動，協助市政府推動復康巴士服務，提升基隆市的行動不便者生活品質。基隆市北聖慈善協會將繼續秉持「大愛無疆」的精神，持續推動更多公益活動，為基隆市的發展與繁榮貢獻力量。

副市長邱佩琳表示，北聖宮及北聖慈善協會的善行義舉，為我們的城市帶來了無限的溫暖和希望。我們非常感謝他們對基隆市民的關愛。此外，基隆市政府為提升基隆市復康巴士運量及服務品質，今年已完成復康巴士服務委外事宜，未來更將攜手財團法人台北市勝利社會福利事業基金會，讓基隆市復康巴士服務越做越好，共創有愛共融且宜居的城市環境，把基隆市打造成「亞洲最有愛的城市」。