力挺謝國樑「勝利4連重握」　馬英九：不同意罷免護基隆

▲馬英九赴基隆力挺謝國樑「勝利4連重握」 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

前總統馬英九、立法委員羅廷瑋於今（10日）赴基隆市區聲援基隆市長謝國樑，並與基隆市議員俞叁發、宋瑋莉、郭美秀一同問候基隆市民，馬英九與謝國樑更完成了「勝利四連握」。馬英九表示，罷免早已失去正當性，謝國樑勤政愛民是基隆市民有目共睹的。

馬英九指出，貪污腐敗的民進黨在近日不論是廢除死刑或總預算案都在社會上引起軒然大波，甚至在基隆更操作罷免案來打壓勤政愛民、幫市民看緊荷包的謝國樑是完全沒有正當性的。

馬英九進一步指出，罷免團體指稱因東岸商場產權爭議而罷免，但幸好謝國樑市府依法行政，否則市民的權益將被財團侵吞，甚至讓收受大日賄款的林右昌市府得逞。

馬英九強調，謝國樑致力推動市政、造福市民，包括修繕市民體育活動中心、打造就業基地等有感施政都是市民朋友有目共睹的。

謝國樑指出，每跟馬英九握一次手，就感覺多一份力量。他強調，馬總統所到之處，大家都很有愛。至於選前之夜被質疑動用市府資源一事，謝國樑嚴正反駁，強調並未利用市府資源動員，對於環保局有20個水溝蓋遭不明人士翻開等罷免亂象頻傳，他也期盼雙方支持者都能遵守法律。