金山夫妻遭洪水沖走雙亡！遺體送抵殯儀館　女兒崩潰：我沒有爸媽了

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

山陀兒颱風減弱為低氣壓，但昨(4日)仍為北台灣帶來恐怖雨量，其中北海岸一帶災情慘重，四處淹水，金山就傳出一對李姓夫妻昨天深夜失聯，今(5日)尋獲時已不幸喪命。李家兒女接獲父母親不幸離世噩耗，一時之間無法接受，女兒更崩潰發文，「我沒爸爸媽媽了」，令人不捨，而稍早2人遺體被送往基隆殯儀館，女兒也從中壢趕到現場見父母最後一面。

▲金山夫妻遭洪水沖走雙亡，遺體送抵殯儀館，兒女陪伴在一旁。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，65歲李男與52歲張姓妻子昨日外出準備返家，而當時下著大雨，附近鄰居見狀還出言勸阻，要2人等雨勢變小再走，但2人可能著急返家，依舊決定冒雨離去，不料卻雙雙遭洪水沖走。





▲2人的最後身影曝光，可以發現當時淹水水深已高達腰部。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消今天清晨6時18分接獲報案，在金山區潭子內的松樹園內發現李男坐靠在木質護欄上，距離其100公尺外發現張女，2人皆衣著完整，警消到場後確認2人已明顯死亡，李家兒子到場指認後確認身分。

李家女兒接獲父母不幸離世消息後，一時難以接受，情緒崩潰發文，「一夕之間最無條件疼愛我的爸爸媽媽、呵護我一輩子的爸爸媽媽都沒了」、「我沒有爸爸媽媽了」，難過之情也令人不捨。

稍早，夫妻2人遺體被送往基隆殯儀館，而家住中壢的女兒也立即趕赴現場，見父母最後一面。