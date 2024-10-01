　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準媽咪注意「餵母乳」不一定能幫減重！醫揭露：產後體重降不下來「5大原因」

▲▼懷孕,下一代,家庭,育兒,嬰兒,小孩。（圖／pixabay）

▲媽媽若產後第一年體重沒減少，未來恐怕很難瘦下來，甚至可能提高罹患心血管疾病、糖尿病、骨關節炎和某些癌症等慢性疾病的風險。

文／每日健康

懷孕是女性最辛苦的人生階段之一，好不容易「卸貨」後，除了要承受照顧新生命的極大壓力之外，還得面對身形的劇烈變化。對此，嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜表示，產後體重降不下來的5大原因，包括懷孕到產後的飲食不健康、身體活動減少、產後憂鬱、睡眠時間過短及夜間攝取更多的熱量，若產後第一年體重沒減少，未來恐怕很難瘦下來，甚至可能提高罹患心血管疾病、糖尿病、骨關節炎和某些癌症等慢性疾病的風險。

安欣瑜在臉書專頁《安欣瑜醫師》發文分享，澳洲2021年的一篇文獻回顧，產後女性平均留有0.5～3公斤的體重在身上，但每個人的差異性頗大，大約有2成婦女一年後仍有4公斤減不掉，而產後第一年的體重與未來15年的體重有關，意味著第一年沒減下來的話，未來大致上會維持這體重，加上產後體重是晚年肥胖的有力預測指標，且會使心血管疾病、糖尿病、骨關節炎和某些癌症等慢性疾病的風險增加，由此可見產後的體重管理十分重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

安欣瑜分析，產後體重之所以降不下來，可能是因為懷孕到產後的飲食不健康，像是高熱量、低營養密度的食物居多，且蔬果攝取太少；當身體活動減少，普遍妊娠晚期開始，儘管在產後3～12個月內逐漸改善，但仍低於妊娠前水平；產後憂鬱，但焦慮和壓力沒有影響；睡眠時間過短，尤其少於5小時便會影響體重；夜間攝取了更多的熱量。

安欣瑜指出，在沒有補償性吃更多的前提下，餵母乳每天可多消耗500大卡的熱量，但餵母乳是否有助於減重的研究不一致，有些研究顯示沒有幫助，有些研究則發現餵母乳不到半年的婦女體重較重，所以千萬別以為有餵母乳，月子餐就可以大吃大喝。

ET快訊
搶菜掃貨！　賣場牛奶、豆漿貨架全搬空了
李李仁被問到王陽明　當場臉色大變
山陀兒又不動！估周三入夜登陸　粉專：北部影響到周六
TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　7車型
LIVE／山陀兒將挾致災強風登陸！　氣象署最新說明
快訊／風浪劇烈畫面曝！　巨輪猛晃癱瘓
獨／大安區街頭「推車運屍700m」　52歲男修佛慘死...絕
日本預測「山陀兒路徑鬼轉撲北台」　氣象署：持續北上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍惜生命遠離他們！12星座這輩子「最不該愛的人」看前任有沒有上榜

真的沒興趣還是傲嬌作祟？12星座「斷崖式冷漠」獅子原來很受傷、天秤等你主動聯絡

全世界只有你不懂我愛你？試試對12星座的「最強暗示」讓你終結曖昧、踏入愛情殿堂

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」讓你們愈吵感情愈甜蜜

原來跟12星座交往還有分「幾分糖」？獅子算全糖、無糖冠軍不意外

當12星座男「無限包容」4件事　不用懷疑就是「愛了愛了」

用BMI測肥胖是「快樂指數」？最新「身體圓度指數BRI」偏高者死亡風險恐高5成

年輕人「罹癌機率」和肥胖有關？醫師曝：4大關鍵原因

可愛到讓行動不便的爺爺都主動想餵！ 浪浪化身「心輔犬」幫高齡長輩重拾活力

學女星吃「極低熱量飲食」小心復胖比想像還快！醫師推「211餐盤」慢慢減更健康

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

韓男徒步環島遇親人汪陪走　不捨牠餓壞暖餵食：太可憐

山陀兒要來了！「防颱7大重點」一次看　門窗貼米字1步驟超重要

山陀兒朝台灣最脆弱處襲擊 ！氣象主播驚喊「超級怪獸」：注定留名

山陀兒又不動「估周三入夜登陸」　粉專：北部影響到周六

蘇花公路崩5千立方土石「15時搶通」　18時起再度預警封路

LIVE／山陀兒將挾致災強風登陸　氣象署最新說明

本土登革熱單周爆51例！羅一鈞分析新北群聚「颱風後才是挑戰」

日本預測「山陀兒路徑鬼轉撲北台」　氣象署：持續北上

蛋價本周緩降　公會嘆「雞蛋比青菜便宜」：籲早餐店降價

「腰圍過粗」竟然比體重過重更危險？中年發福「心臟病、腦中風」機率恐提高

準媽咪注意「餵母乳」不一定能幫減重！醫揭露：產後體重降不下來「5大原因」

三星新平板Galaxy Tab S10系列無預警公開　售價、規格上市日一次看

遭吊扣車牌竟路上趴趴走　雲林檢警查緝偽造車牌逮18車主送辦　

山陀兒逼近！防「咕嚕咕嚕」大淹水重演　王惠美視察凱米重災區

Yamaha「新YZF-R9重機」傳10／9亮相！3缸動力、119匹熱血定位

「十一」長假啟動　陸文旅部：希望大陸居民早日赴台灣旅遊

大陸建政75年　毛新宇著軍裝受訪：相信毛主席會欣慰的

曾莞婷出道26年沒入圍過！　談「槓龜金鐘」認了：心情沒辦法平靜

用電大戶漲14%！和碩童子賢：要鼓勵台電「物價消波塊」防波動

山陀兒要來了！「防颱7大重點」一次看　門窗貼米字1步驟超重要

王樂妍塞進XS緊身衣！演黃少祺初戀「一天拍完戀愛與分手」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

山陀兒明登陸　「任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服」

更多熱門

相關新聞

「孕婦貧血」恐害早產！日常別忘4大營養素

「孕婦貧血」恐害早產！日常別忘4大營養素

依據衛生福利部國民健康署統計（簡稱國健署），我國懷孕婦女在孕期第24～28週的貧血檢驗，結果異常的比率為17.6％（以第二孕期血紅素＜10.5g/dL判斷），國健署吳昭軍署長提醒，孕期貧血可能增加妊娠併發症風險，影響胎兒未來發展與健康，應善用公費產檢，及注意孕期鐵、葉酸、維生素B12及蛋白質四大關鍵營養素的補充。

孕媽睡眠不足要注意　恐致胎兒神經發育遲緩

孕媽睡眠不足要注意　恐致胎兒神經發育遲緩

邪教要求直播生孩子　產婦喪命

邪教要求直播生孩子　產婦喪命

還在學女星吃「極低熱量飲食」？小心復胖比想像還快！

還在學女星吃「極低熱量飲食」？小心復胖比想像還快！

安泰醫院響應2024年病人安全週

安泰醫院響應2024年病人安全週

關鍵字：

每日健康孕婦生產產後過重餵母乳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

殉職所長家庭照曝光！　與妻十指緊扣滿眼愛意

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面