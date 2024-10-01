準媽咪注意「餵母乳」不一定能幫減重！醫揭露：產後體重降不下來「5大原因」

▲媽媽若產後第一年體重沒減少，未來恐怕很難瘦下來，甚至可能提高罹患心血管疾病、糖尿病、骨關節炎和某些癌症等慢性疾病的風險。

文／每日健康

懷孕是女性最辛苦的人生階段之一，好不容易「卸貨」後，除了要承受照顧新生命的極大壓力之外，還得面對身形的劇烈變化。對此，嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜表示，產後體重降不下來的5大原因，包括懷孕到產後的飲食不健康、身體活動減少、產後憂鬱、睡眠時間過短及夜間攝取更多的熱量，若產後第一年體重沒減少，未來恐怕很難瘦下來，甚至可能提高罹患心血管疾病、糖尿病、骨關節炎和某些癌症等慢性疾病的風險。

安欣瑜在臉書專頁《安欣瑜醫師》發文分享，澳洲2021年的一篇文獻回顧，產後女性平均留有0.5～3公斤的體重在身上，但每個人的差異性頗大，大約有2成婦女一年後仍有4公斤減不掉，而產後第一年的體重與未來15年的體重有關，意味著第一年沒減下來的話，未來大致上會維持這體重，加上產後體重是晚年肥胖的有力預測指標，且會使心血管疾病、糖尿病、骨關節炎和某些癌症等慢性疾病的風險增加，由此可見產後的體重管理十分重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安欣瑜分析，產後體重之所以降不下來，可能是因為懷孕到產後的飲食不健康，像是高熱量、低營養密度的食物居多，且蔬果攝取太少；當身體活動減少，普遍妊娠晚期開始，儘管在產後3～12個月內逐漸改善，但仍低於妊娠前水平；產後憂鬱，但焦慮和壓力沒有影響；睡眠時間過短，尤其少於5小時便會影響體重；夜間攝取了更多的熱量。

安欣瑜指出，在沒有補償性吃更多的前提下，餵母乳每天可多消耗500大卡的熱量，但餵母乳是否有助於減重的研究不一致，有些研究顯示沒有幫助，有些研究則發現餵母乳不到半年的婦女體重較重，所以千萬別以為有餵母乳，月子餐就可以大吃大喝。