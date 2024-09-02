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吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」讓你們愈吵感情愈甜蜜

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲別浪費每次吵架的機會，掌握「和好密碼」讓感情愈吵愈順利！（圖／翻攝PAKUTASO，下同）

生活中心／綜合報導

床頭吵床尾和！這句話描述了情侶之間的吵架與和好的日常。確實在感情生活中，爭吵在所難免，但關鍵在於如何在爭吵過後重歸於好。每個人在生氣或氣消想和好時，都有不同的表現方式，搞懂這些就有可能讓兩人愈吵愈甜蜜、感情愈吵愈進步！好好利用「吵架」更了解彼此，《星座好朋友》列出12星座最有可能的吵架表現與和好方式，下次爭吵時就來試試看！

先等他冷靜下來再說
代表星座：牡羊、射手、水瓶、處女、天蠍
牡羊座、射手座這2個星座都以熱情、直率和坦率著稱。然而，他們也容易爆發脾氣，在生氣的當下，什麼都不管不顧，只一昧地發洩自己的憤怒和情緒。這時候，想要跟他們和好說什麼都是沒有用的，最好還是等他們平靜下來再求和比較有效！但還好他們就像夏天的雷陣雨，來得快去得也快，想要跟牡羊座和好，最好的方式就是直球對決，坦誠地道歉並解釋自己的行為，想要跟射手座和好，最好的方式是轉移他們的注意力，用幽默的方式化解尷尬，他們很快就會忘記生氣的事情。

水瓶座的怒火則像冰山下的暗流，表面上看起來平靜，內心卻波濤洶湧。他們生氣時，不會表現出明顯的怒火，但會變得沉默寡言，拒絕溝通。想要跟水瓶座和好，最好的方式是冷靜溝通、理性分析問題，水瓶座重視邏輯和理性，只要你用理性的方式分析問題，他們很快就會理解你的想法。

處女座和天蠍座都以其冷靜、理性著稱，然而生氣時，處女座會變得沉默寡言，拒絕溝通，而天蠍座則會變得尖酸刻薄，說出一些傷人的話。最好的和好方式是耐心等待，真誠陪伴。不要逼迫他們說話，也不要試圖強行和好，只要默默陪伴在他們身邊，讓他們感受到你的關心和愛意，他們自然會放下心結。

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

彼此好好聊聊檢討
代表星座：金牛、魔羯、巨蟹
金牛座和摩羯座這2個土象星座，擁有務實、穩重和理性的特質，當他們生氣時，通常不是為了情緒宣洩，而是希望得到合理的解釋和解決方案。因此，想要與他們和好，就必須從根本上解決問題，坦誠地溝通彼此的想法，共同檢討問題的癥結所在。金牛座看重誠意，真誠的道歉是與他們和好的第一步，而他們也注重細節，務實的解決方案會讓他們感到安心。如果問題無法立即解決，也要給予他們明確的解決時間表，並定期跟進，讓他們看到你的誠意和努力。

摩羯座心思縝密，凡事追求邏輯和效率。當他們生氣時，往往是因為覺得自己的觀點沒有被重視，或者問題沒有得到有效的解決。因此，與摩羯座和好，需要用理性的方式分析問題，並提出可行的解決方案，不要試圖用情緒化的方式去說服他們，而是要拿出理性的證據和邏輯分析，讓他們信服你的觀點。

巨蟹座則是典型的感情星座，心思敏感，非常重視安全感和肯定。當他們生氣時，往往是因為感到被傷害或被忽略。因此，想要與巨蟹座和好，就必須給予他們足夠的安全感和肯定。先真誠表達歉意，並保證今後不再犯同樣的錯誤。之後就要多陪伴他們，傾聽他們的感受，讓他們知道你一直都在關心和愛護他們。

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

多說好話討好他
代表星座：雙子、獅子、天秤、雙魚
雙子座性格活潑開朗，喜歡新鮮事物，當他們生氣時，往往是口不擇言，甚至會說出一些傷人的話。此時，千萬不要與他們爭辯，更不要試圖用強硬的態度壓制他們。最好的方法是保持冷靜，耐心傾聽他們的抱怨，並適時轉移话题，引導他們關注其他有趣的事情，化解尷尬的氣氛。

獅子座個性強勢，愛面子。當他們生氣時，往往會表現出盛氣凌人的姿態。此時，千萬不要挑戰他們的權威，更不要試圖貶低他們的自尊心。最好的方法是先讓他們冷静下来，等他們情绪穩定後再向他們道歉，並解释自己的行為。另外還可以用一些真誠的讚美之詞來缓和他們的情绪，讓他們感受到你的尊重和理解。

天秤座性格優雅、追求和諧，不喜歡衝突。當他們生氣時，往往會表現出沉默寡言，甚至會躲避你的目光。最好的方法是给他們一些空間和時間，讓他們自己慢慢消化情绪。雙魚座生氣了就是要人哄，只要讓雙魚感受到自己備受重視，讓他們知道自己的感受有被在乎，他們就捨不得繼續吵下去，下一秒就直接和好！
 

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