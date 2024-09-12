真的沒興趣還是傲嬌作祟？12星座「斷崖式冷漠」獅子原來很受傷、天秤等你主動聯絡

▲當對方突然不再主動聯繫你，是因為他們對你失去了興趣，還是因為某些原因想要你主動聯絡他們？（圖／翻攝自pakutaso、Pixabay）

記者錢雅慧／綜合報導

感情的維繫需要磨合和交流，雖然有些星座比較難主動，但真的感興趣的話還是會採取行動把握機會的，如果連一點熱情都不表現，那麼背後可能藏有各種心態和原因。當對方突然不再主動聯繫你，是因為他們對你失去了興趣，還是因為某些原因想要你主動聯絡他們？一起跟著《星座好朋友》來分析12星座在感情中的不同表現，揭示他們不再主動聯絡的真正原因！

牡羊座／單純不想聯絡

牡羊座不主動聯絡你，通常沒有什麼原因，他們不是在玩心理戰術，也不是在考驗你，就只是單純不想聯絡你。牡羊座的人直率且不喜歡拐彎抹角，他們說的話往往就是字面上的意思。如果他們對你失去興趣或者覺得這段關係不值得繼續，他們會直接選擇不聯絡，而不是拖泥帶水。所以，如果你發現牡羊座突然不再主動聯絡你，別再多想了，這很可能只是因為他們真的不想聯絡你而已。

金牛座／想慢慢斷開聯絡

矜持的金牛座如果不再主動聯絡你，通常是經過深思熟慮的結果。他們可能覺得你們之間並不合適，經過一段時間的考慮後，決定慢慢地斷開聯絡。金牛座在處理感情問題時非常現實，要麼是穩定的關係，要麼就是選擇互不來往，他們不會輕易地做出這樣的決定，但一旦做了，就不會輕易改變。所以，當金牛座開始疏遠你，很可能是在給你和自己留面子，同時也在為自己留退路。

雙子座／賭氣不開心

雙子座不再主動聯絡你，通常是因為他們在賭氣或者不開心。雙子座是一個情緒波動較大的星座，他們會用沉默來表示自己的不滿和情緒，他們希望通過這樣的方式讓自己顯得更獨立、更堅強。如果你無法一直守護雙子座，並且給他們足夠的安全感，他們就會選擇退縮，甚至用沉默來表達自己的失望。雙子座需要的是一個值得他們依靠的伴侶，如果你讓他們失望，他們就會選擇不再主動聯絡你。

巨蟹座／可能對你有什麼誤會

如果巨蟹座一開始對你非常熱情，但突然不再主動聯絡你，那麼他們很可能對你有了某些誤會。巨蟹座是個非常敏感的星座，他們容易因為一些小事而產生誤會，但又不願直接說出口，他們會選擇給自己多一些時間來思考，試圖弄清楚你是否真的值得他們付出。如果你感覺巨蟹座對你冷淡了，可能需要主動去解釋或澄清，以消除他們的疑慮和誤會。

獅子座／情感受到傷害

獅子座是個非常敏感且脆弱的星座，他們的自尊心很強。如果他們的情感受到了傷害，他們會選擇獨自舔舐傷口，而不是公開表達自己的痛苦。獅子座在表面上看起來很強勢，但內心其實非常在乎和敏感。如果你無意中傷害了他們，他們可能會選擇不再主動聯絡你，以此來保護自己的情感。所以，如果獅子座突然對你冷淡，你應該反思自己是否在某些地方傷害了他們。

處女座／看你不順眼

處女座如果突然不再主動聯絡你，很可能是因為他們開始對你感到不滿或看你不順眼了。處女座的人講求完美，他們能容忍一些小缺點，但如果這些缺點超出了他們的忍受範圍，他們就會選擇疏遠你，當處女座開始對你冷漠，這意味著他們不再願意容忍你的缺點，也不希望你再主動聯絡他們。這是一種非常直接的表達方式，處女座希望通過這樣的行動來表明他們的態度。

天秤座／等待你聯絡他

天秤座是個非常重視平衡和公平的星座，他們希望在感情中能夠得到對等的回應。如果天秤座主動聯絡你很多次，但你卻沒有回應，他們會感到不平衡和不滿，這時候他們會選擇不再主動聯絡你，等待你主動聯絡他們，以恢復這種平衡感。天秤座希望感情是雙向的付出，如果他們感覺到只有自己在努力，他們就會選擇退縮。

天蠍座／他在懷疑你

天蠍座的人非常敏感且多疑，如果他們突然不再主動聯絡你，很可能是因為他們對你產生了懷疑，所以他們會選擇先冷靜下來，調查清楚情況，再決定如何處理這段關係。在這段時間內，他們會把自己的情感放到一邊，避免自己受到更大的傷害，天蠍座希望能夠釐清所有的不確定因素，確保自己的感情不會被辜負。

射手座／忘記要聯絡你了

射手座是一個非常自由且熱愛冒險的星座，他們的生活重心常常變來變去。如果射手座突然不再主動聯絡你，可能是因為他們最近有了其他讓他們感到興奮的事情，暫時忘記了要聯絡你。射手座的心思比較飄忽，如果他們真的很在意你，會想要把你帶進他們的生活中一起冒險。所以，如果射手座不再主動聯絡你，可能是因為你在他們心中的地位不夠重要。

魔羯座／覺得被忽略、被當成備胎

魔羯座表面上看起來堅強，其實內心非常脆弱。他們非常在意自己的自尊，如果感覺自己被忽略或當成備胎，他們會選擇退縮。魔羯座不能接受自己在感情中處於被動的角色，如果無法改變這種局面，他們會選擇沈默寡言，甚至完全斷絕聯絡。他們希望找到一個真正懂得和在乎自己的人，如果你不主動，他們也不會再聯絡你。

水瓶座／簡直是家常便飯

對於水瓶座來說，忽冷忽熱是家常便飯。他們有時需要自己的空間和時間，這與愛不愛、在不在乎無關。如果水瓶座突然不再主動聯絡你，不要驚慌，他們只是需要一段時間來獨處。與其痴痴地等待，不如去做自己該做的事情，給彼此一個自由的空間。這樣反而會讓水瓶座更欣賞你，覺得你是一個有自己生活和目標的人。

雙魚座／吃醋

雙魚座是個非常感性且容易吃醋的星座，如果他們突然不再主動聯絡你，很可能是因為他們在吃醋。他們不會直接表達自己的不滿，而是選擇沉默，表現出一副心情不好的樣子。雙魚座的內心非常柔軟，他們需要你的關心和安慰。如果你能夠主動去關心他們，消除他們的疑慮，雙魚座會很快地重新回到你的身邊。